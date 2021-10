WhatsApp travaille sur cette fonctionnalité que tous les amateurs de mémos vocaux attendaient | La technologie

Vous pourrez bientôt créer un mémo vocal en plusieurs parties au cas où nous aurions besoin de réfléchir à ce que nous voulons dire.

Quelque chose d’aussi simple que d’envoyer une note vocale sur WhatsApp n’est pas exactement l’une des fonctions les plus élaborées de l’application de messagerie, et bien que l’entreprise ait travaillé pour l’améliorer avec une nouvelle interface et même avec la possibilité d’écouter le message à partir de la voix avant de l’envoyer, jusqu’à présent, les mémos vocaux ne pouvaient être enregistrés qu’en une seule tentative.

Maintenant, selon les rapports de wabetainfo, pour WhatsApp pour iOS et Android, des travaux sont en cours pour que nous puissions envoyer une seule note vocale en plusieurs tentatives, et pas une seule fois, comme c’est le cas aujourd’hui.

Ceci est particulièrement utile, car nous pouvons commencer à enregistrer un mémo vocal, le mettre en pause et 5 ou 10 minutes plus tard continuer à l’enregistrer au cas où nous aurions une idée plus claire de ce que nous voulons dire.

Comme on peut le voir dans la vidéo partagée par wabetainfo, on peut envoyer une note vocale en plusieurs parties qui serait envoyée en une seule pièce. Évidemment, vous pouvez également décider d’envoyer plusieurs notes vocales pour dire exactement la même chose, mais de cette façon si nous appuyons sur le bouton pause, nous pouvons reprendre la note pour la compléter si nous le jugeons approprié.

C’est en tout cas une caractéristique qui n’a pas encore atteint la version bêta de WhatsApp pour iOS ou la version bêta de WhatsApp pour Android, afin qu’une fois disponible, les utilisateurs du programme correspondant puissent le tester pour atteindre ultérieurement la version stable.

Et c’est que les notes vocales sont idéales pour les personnes qui n’aiment pas écrire mais qui ne veulent pas s’embêter avec un appel, car elles peuvent choisir d’envoyer des messages vocaux que le récepteur peut lire quand bon leur semble.