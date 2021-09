WhatsApp travaille sur de nouvelles bulles de discussion et elles sont adorables

L’application de messagerie populaire WhatsApp teste un changement dans l’apparence de ses bulles de discussion. Les nouvelles bulles ne s’écartent pas énormément des bulles actuelles, mais les changements qui s’y produisent sont certainement les bienvenus.

Comme partagé par WABetaInfo, les nouvelles bulles semblent être d’une nuance de vert légèrement différente tout en gagnant également un aspect plus arrondi. Les bulles semblent moins envahissantes et plus lisses dans l’ensemble.

Cette capture d’écran montre une comparaison entre les anciennes et les nouvelles bulles et couleurs de chat, pour le mode clair et le mode sombre. Vous pouvez également remarquer que les nouvelles bulles de discussion sont plus grandes que les anciennes et qu’elles ont maintenant l’air plus modernes.

Bien que l’on ne sache pas quand ce changement arrivera à WhatsApp pour tout le monde, les nouvelles bulles sont disponibles pour ceux qui font actuellement partie du WhatsApp TestFlight. Il est possible que les bulles changent à nouveau avant qu’elles ne soient également déployées dans les masses.

WhatsApp continue de peaufiner son apparence et son fonctionnement et c’est sans doute la meilleure application de chat iPhone pour les personnes qui souhaitent parler à ceux qui ont des appareils Android. Idéalement, nous aimerions qu’ils puissent également utiliser iMessage, mais nous ne pouvons pas tout avoir, n’est-ce pas ?

Quiconque ne possède pas encore la version actuelle de WhatsApp peut se rendre sur l’App Store et la télécharger gratuitement dès maintenant.

