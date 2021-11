WhatsApp travaille sur la fonctionnalité Communautés au milieu des préoccupations concernant la confidentialité, suggère un rapport

La fonctionnalité Communautés est considérée comme la tentative de WhatsApp de combler l’écart avec les applications de messagerie rivales telles que Signal et Telegram. (Dossier/.)

Il y a de plus en plus de preuves que WhatsApp travaille sur une fonctionnalité Communautés pour les groupes, selon les nouvelles découvertes de WABetaInfo. La fonctionnalité a été repérée pour la première fois en octobre par les développeurs XDA.

WABetaInfo a signalé que la fonctionnalité Communautés semblait offrir aux administrateurs plus de pouvoir sur les groupes, y compris la possibilité de créer des groupes plus petits au sein des groupes, de la même manière que les canaux fonctionnent sous une communauté faîtière sur Discord.

Le rapport WABetaInfo suggère que les administrateurs de groupe pourraient inviter de nouveaux utilisateurs à l’aide d’un lien d’invitation communautaire et envoyer des messages aux autres membres. Bien qu’il n’y ait toujours pas de clarté sur l’apparence des discussions, WABetaInfo a déclaré qu’il semblait avoir un cryptage de bout en bout.

WhatsApp semble également avoir incorporé une conception subtile pour aider à distinguer les discussions de communautés des discussions de groupe régulières. Les icônes de la communauté seront carrées avec des bords arrondis – une fonctionnalité que la plate-forme appartenant à Meta a activée par erreur, avant de la désactiver rapidement, en octobre. On ne sait pas non plus quand WhatsApp déploiera officiellement la fonctionnalité Communautés.

La fonctionnalité Communautés est considérée comme la tentative de WhatsApp de combler l’écart avec les applications de messagerie rivales telles que Signal et Telegram.

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp a provoqué un tollé parmi les utilisateurs plus tôt cette année. Il y avait des points d’interrogation sur les données que l’application de messagerie partagerait avec la société mère Facebook, désormais renommée Meta. Cela a déclenché un exode massif d’utilisateurs vers Signal et Telegram. Telegram a gagné 70 millions d’utilisateurs le mois dernier lorsque la suite d’applications de Meta est tombée en panne.

Facebook, qui a lui-même été confronté à des critiques liées à la confidentialité au cours des trois dernières années, a récemment annoncé qu’il n’utiliserait plus son logiciel breveté de reconnaissance faciale pour identifier les visages à partir de photographies et de vidéos. La technologie de reconnaissance faciale avait suscité des inquiétudes quant à l’éthique, les militants soulevant des questions sur les préjugés raciaux, l’exactitude et la confidentialité.

Une étude du gouvernement américain en 2019 a suggéré que les algorithmes de reconnaissance faciale étaient moins précis pour identifier les visages asiatiques et afro-américains.

