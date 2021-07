WhatsApp travaille sur la fonctionnalité de paramètres de qualité d’image pour la future bêta

in

TL;DR

WhatsApp travaille sur de nouveaux contrôles de qualité d’image pour les utilisateurs. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de choisir la qualité de leurs images envoyées, qu’elles soient de qualité maximale ou compressées pour sauvegarder les données.

Partager des images sur des applications de messagerie signifie presque toujours sacrifier la qualité. À moins que vous ne partagiez cette image sous forme de fichier, le destinataire court le risque de perdre des pixels. Enfin, pour résoudre ce problème, WhatsApp pourrait bientôt introduire une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de décider si l’application doit compresser les images ou les envoyer avec une qualité maximale.

Selon WABetaInfo, WhatsApp ajoute des paramètres de qualité de téléchargement de photos à une future version bêta sur Android. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de choisir d’envoyer des images dans les modes Meilleure qualité ou Économiseur de données. Ce dernier garantira la compression pour économiser les données sur les forfaits mobiles ou réduire le temps d’envoi sur les réseaux plus lents. Cependant, Best Quality veillera à ce que les images envoyées conservent toutes leurs données.

C’est un ajout petit mais bienvenu à l’application de chat. Actuellement, si les utilisateurs ne souhaitent pas que leurs images soient compressées, ils doivent les envoyer sous forme de documents. Avec l’option Meilleure qualité, les utilisateurs peuvent supprimer cette étape. Dans ce mode, toutes les photos, même lorsqu’elles sont envoyées depuis le menu Galerie de WhatsApp, seront envoyées non compressées.

On ne sait pas encore si les utilisateurs peuvent basculer entre ces paramètres image par image. WhatsApp n’explique pas non plus ce que fait l’option “Auto (recommandé)” en détail.

WABetaInfo note que cette fonctionnalité est en développement et apparaîtra dans une future version bêta. WhatsApp travaille également sur des paramètres similaires pour la vidéo, alors attendez-vous à ce que les deux fassent leurs débuts simultanément.