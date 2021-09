WhatsApp travaille sur la fonctionnalité que nous espérons tous | La technologie

S’il y a quelque chose que des millions d’utilisateurs de WhatsApp détestent, ce sont les audios. Soit vous les aimez, soit vous les détestez. C’est pourquoi le prochain ajout de l’application suscite tant d’attentes, car il peut mettre fin à l’éternelle rivalité.

Nous avons tous dû endurer en voyant sur notre mobile que notre meilleur ami nous a envoyé un audio et que sa durée dépasse les 5 minutes. À ce moment-là, il n’y a que deux façons de réagir : être heureux, parce que vous aimez les audios, ou vous énerver, parce que vous les détestez.

La société est divisée en ces deux types de personnes, et c’est normal, car entendre quelque chose demande beaucoup plus de temps et d’efforts que de lire. De plus, lorsque nous parlons, nous avons tendance à errer beaucoup plus qu’à écrire.

Et ce n’est pas quelque chose d’étranger aux développeurs de WhatsApp, puisque pour cette raison, ils se sont mis au travail pour mettre fin à cette division.

Selon de nouvelles informations, la société détenue par Mark Zuckerberg travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de convertir le contenu en audios texte.

La fonction utilisera le La technologie de reconnaissance vocale d’Apple et la transcription en texte auraient lieu dans une section distincte de l’application qui sera intitulé Transcription, où les utilisateurs peuvent enregistrer leurs conversations.

Les informations garantissent que lorsqu’un audio est converti en texte pour la première fois, la transcription est enregistrée localement dans la base de données WhatsApp, il n’est donc plus nécessaire de le retranscrire si vous souhaitez voir l’audio lu quelques jours plus tard.

Cette nouvelle fonction sera optionnelle et les utilisateurs devront autoriser l’appareil à l’activer.

Envoyez cet article à n’importe quel contact par WhatsApp en cliquant sur le bouton ci-dessous.

La transcription des audios Cela se fera sur le propre appareil de l’utilisateur afin que les messages vocaux gardent la sécurité de tout autre message envoyé par WhatsApp, sinon il pourrait y avoir des problèmes de confidentialité.

Dite caractéristique Il est encore en phase de développement et initialement destiné à l’application WhatsApp pour iOS mais, comme toutes les mises à jour, elle atteindrait également les utilisateurs d’Android plus tard, comme nous l’avons déjà vu avec la possibilité d’accélérer les audios.