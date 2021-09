WhatsApp travaille sur un système de rapport de messages plus privé

in

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

WhatsApp travaille sur un nouveau système de rapport de messages. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de signaler des messages uniques à WhatsApp à partir de contacts ou d’entreprises. Cela semble une alternative au système de rapport de contact déjà disponible.

WhatsApp a fait l’objet d’un examen minutieux pour une enquête sur son système de signalement et de modération des messages au début du mois. Maintenant, la société travaille apparemment sur une nouvelle méthode plus concise permettant aux utilisateurs de signaler des messages. Selon les détails repérés par WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp sur Android offre la possibilité de signaler des messages uniques et spécifiques à WhatsApp.

Le système actuel de signalement des contacts envoie le message incriminé et les quatre précédents à WhatsApp. Les messages supplémentaires donnent apparemment à l’entreprise plus de contexte pour décider d’interdire ou non un contact. La nouvelle fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de mettre en évidence un seul message, que ce soit à partir d’un chat individuel, d’une discussion de groupe ou d’un compte professionnel.

Lors de la sélection d’un message spécifique, ceux qui exécutent la version bêta de WhatsApp 2.21.20.1 verront une nouvelle option déroulante. Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui permet également aux utilisateurs de bloquer l’entreprise ou le contact incriminé.

On ne sait pas quand la fonctionnalité atterrira sur des versions stables, mais le timing suggère que son développement est une réponse au récent tollé de modération. La fonction de rapport de message unique semble être un moyen plus respectueux de la vie privée de signaler des contacts.

Avez-vous déjà signalé des messages sur WhatsApp ? Pensez-vous que le dernier changement est bon? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et faites-nous part de vos commentaires dans un commentaire ci-dessous.