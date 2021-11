WhatsApp travaillerait sur de toutes nouvelles applications pour Windows et Mac : Détails

Avec la nouvelle application basée sur UWP, les notifications seront envoyées même lorsque l’application est fermée

WhatsApp développe de nouvelles applications pour les utilisateurs de MacOS et Windows qui devraient avoir des améliorations de l’interface utilisateur (UI) par rapport aux versions de bureau WhatsApp existantes. De plus, WhatsApp lance également une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de suspendre et de reprendre les messages vocaux dans les paramètres du bureau pour les bêta-testeurs iOS. Pendant ce temps, les gens utilisent également une fonctionnalité récente du paramètre de confidentialité « Mes contacts sauf… » pour les mises à jour de la photo de profil, à propos de et pour la dernière fois.

Le tracker de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo a signalé la nouvelle application WhatsApp pour les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 après avoir été repéré par un blog italien. La nouvelle application sur la plate-forme Windows universelle (UWP) est totalement différente de celle de WhatsApp pour Windows existante et est développée à partir de zéro. La nouvelle application viendra avec des effets acryliques qui ont fait leurs débuts sur Windows 11 et comprend une nouvelle fonctionnalité de dessin pour permettre aux utilisateurs d’écrire et de gribouiller sur le panneau blanc de l’application et de le partager avec les contacts WhatsApp.

Avec la nouvelle application basée sur UWP, les notifications seront envoyées même lorsque l’application est fermée et non active sur le bureau. De plus, l’application démarrera plus rapidement que l’application existante. Microsoft teste la nouvelle application et peut vérifier les nouvelles expériences en téléchargeant la dernière version bêta de WhatsApp depuis le Microsoft Store.

Une autre nouvelle version macOS de WhatsApp est en cours de création, identique à la version iPadOS et a été repérée récemment, mais n’est pas encore officiellement disponible. De plus, WhatsApp a été vu travailler sur le paramètre de confidentialité au cours des dernières semaines et déploie une option d’icône de groupe pour certains bêta-testeurs sur Android.

De plus, les bêta-testeurs sur les activités WhatsApp pour iOS et Android créent également des publicités pour Facebook. La publicité conduira à l’application aidant les entreprises à s’engager sur leur compte professionnel

