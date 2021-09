WhatsApp travaillerait sur des réactions de message de type Facebook Messenger, les autocollants Money Heist roulent maintenant

Les utilisateurs doivent mettre à jour vers la dernière version de WhatsApp ou disposer de téléphones compatibles pour utiliser les réactions aux messages.

Les utilisateurs de WhatsApp pourraient bientôt être en mesure d’appliquer l’un de leurs emojis préférés en réaction aux messages qu’ils reçoivent. Le développement intervient quelques jours seulement après que la société appartenant à Facebook a été repérée en train d’ajouter des réactions à sa plate-forme qui fonctionnent de la même manière que l’on réagit aux messages sur Facebook Messenger. Les réactions apparaîtraient juste en dessous des textes disponibles sur l’application.

Les utilisateurs peuvent utiliser les réactions pour les discussions individuelles et de groupe et les personnes dans une conversation de groupe peuvent également voir qui a réagi à un message spécifique avec quel emoji. Ainsi, les réactions à un message sur WhatsApp ne seront plus anonymes. Cependant, cela diffère des réactions de message disponibles sur Twitter et iMessage où les utilisateurs n’ont pas beaucoup d’options et il n’y a que quelques emojis préchargés auxquels réagir.

WhatsApp n’a pas encore été partagé quand exactement les réactions aux messages feront partie de WhatsApp. Les captures d’écran partagées par le tracker de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo ont été prises à partir de WhatsApp pour iPhone, mais la fonctionnalité sera également disponible pour Android Beta, indique le site Web du suivi des mises à jour de WhatsApp.

Dans d’autres nouvelles, un nouveau pack d’autocollants animés basé sur la série Netflix Money Heist a récemment été publié pour tous les utilisateurs. Le pack comprend 17 autocollants pour célébrer la sortie de la cinquième et dernière saison de l’émission Money Heist de Netflix. Le pack d’autocollants est disponible sur WhatsApp et peut également être téléchargé à partir d’un lien profond

