WhatsApp travaillerait sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de suspendre l’enregistrement des messages vocaux

WhatsApp : Il y a quelques jours, il était apparu que WhatsApp travaillait à la mise en place d’une plate-forme mondiale de messagerie vocale qui permettrait aux utilisateurs de lire des messages vocaux même lorsqu’ils quittent le chat et ouvrent d’autres chats ou fonctionnalités de l’application. Mais apparemment, ce n’est pas là que les choses s’arrêtent pour les messages vocaux. De nouveaux rapports suggèrent maintenant que la plate-forme de messagerie instantanée envisage également une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de faire une pause lors de l’enregistrement de messages vocaux. Dans l’état actuel des choses dans WhatsApp, les utilisateurs doivent enregistrer l’intégralité du message vocal en une seule fois, et s’ils ont besoin de faire une pause entre les deux, ils doivent soit le diviser en plusieurs messages vocaux, soit tout refaire depuis le début. .

Maintenant, la rumeur veut que la plate-forme appartenant à Facebook développe une fonctionnalité pour mettre en pause les messages vocaux au milieu de l’enregistrement, puis le reprendre pour terminer l’enregistrement du message sans avoir à recommencer ou à diviser la note vocale en plusieurs messages vocaux. .

La fonctionnalité est toujours en cours de développement et n’a pas encore été mise à la disposition des bêta-testeurs, même si WABetaInfo a pu la prévisualiser. Selon la vidéo d’aperçu partagée par la plate-forme, il semblait qu’une fois qu’un utilisateur arrêtait d’enregistrer un message vocal, il verrait un autre bouton d’enregistrement, en cliquant sur lequel permettrait à l’utilisateur de reprendre l’enregistrement de la note vocale.

Cette fonctionnalité est susceptible de soulager de nombreux utilisateurs qui aiment utiliser des messages vocaux pour converser sur WhatsApp, mais n’apprécient pas le fait que l’enregistrement doit être effectué en une seule fois. Cependant, il n’est pas encore clair si l’utilisateur pourra entendre l’enregistrement jusqu’au point où il l’a déjà enregistré, car parfois les utilisateurs peuvent devoir mettre le message en pause en raison d’une interruption et ils peuvent finir par perdre le fil de leurs pensées. . Écouter le message jusqu’à l’endroit où il a été enregistré pourrait aider à résoudre ce problème, mais nous ne le saurons que si cela est possible ou non.

