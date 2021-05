WhatsApp trouve un nouvel utilitaire curieux pour les appels manqués | La technologie

WhatsApp veut vous faire un appel manqué, et nous vous expliquons pourquoi.

Si vous êtes fatigué de recevoir des appels d’étrangers via WhatsApp, il est probable qu’un prochain appel manqué soit l’un des plus importants que vous puissiez recevoir via cette application de messagerie instantanée.

Et c’est que les ingénieurs de Facebook ils veulent profiter de la a manqué des appels WhatsApp pour vérifier notre numéro de téléphone d’une nouvelle manière, une fonctionnalité qui n’est pas encore disponible, mais qui est déjà apparue dans la version bêta 2.21.11.7 de WhatsApp sur Android, et qui pourrait très prochainement être disponible dans la version stable.

Es una de las muchas novedades en las que está trabajando Facebook para WhatsApp, y además del modo de vacaciones oa la funcionalidad que nos permite migrar nuestro historial, se van a sumar las llamadas Flash, o llamadas rápidas, y quizás te interese saber qué son exactement.

Au fur et à mesure qu’ils avancent de wabetainfo, ces “Flash Call” permettront à WhatsApp vérifier automatiquement notre numéro de téléphone lorsque nous essayons de nous connecter à l’application.

Pour ce faire, WhatsApp nous demandera une nouvelle autorisation pour accéder à notre journal des appels téléphoniques, et si nous l’accordons, vous pourrez accéder à notre journal d’appels où vous trouverez cet appel manqué.

Il s’appelle Flash, car WhatsApp appellera notre numéro de téléphone et immédiatement après l’appel se terminera, en vérifiant ultérieurement s’il est présent dans le journal des appels de notre mobile, afin de vérifier l’accès.

Dans tous les cas, l’utilisateur peut annuler ce formulaire de vérification à tout moment en sélectionnant l’option correspondante, et s’il décide d’accepter, l’application n’utilisera l’accès à l’enregistrement de nos appels qu’une seule fois.

C’est un moyen nouveau et innovant de vérifier notre numéro de téléphone et l’accès via WhatsApp, et il est également considéré comme plus sécurisé, même si certains utilisateurs peuvent être préoccupés par la confidentialité à cet égard.