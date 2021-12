Le chiffrement de bout en bout protège les communications afin que seuls l’expéditeur et le destinataire puissent voir les messages.

Les utilisateurs de WhatsApp trouveront bientôt des indicateurs visuels comme preuve du cryptage de bout en bout de leurs appels et de leur statut. Les indicateurs ont été repérés sur l’écran d’appel et d’état de l’application sur la version iOS de WhatsApp. Les utilisateurs seront informés que leurs appels sont protégés par cryptage tandis que pour le statut, un message à l’écran confirme la même chose.

Le tracker de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo a repéré ces indicateurs sur la version iOS de WhatsApp. Les utilisateurs ne pourront pas le voir pour le moment car il est toujours en cours de travail. Une capture d’écran partagée par WhatsApp feature tracker montre que le message se lit comme « Vos appels personnels sont cryptés de bout en bout » sur l’écran Appels, sous la liste d’appels. De même, l’écran Statut affiche les mots « Votre statut est crypté de bout en bout »

Le chiffrement de bout en bout protège les communications afin que seuls l’expéditeur et le destinataire puissent voir les messages. Signal, réputé pour ses normes de référence en matière de messagerie sécurisée, et WhatsApp partagent la même technologie de cryptage. Signal a activé le cryptage de bout en bout en permanence pour toutes les discussions de sa base d’utilisateurs d’un milliard d’utilisateurs en 2016. Contrairement à Signal, WhatsApp partage certaines informations sur les utilisateurs avec la base d’utilisation Meta de la société mère, comme avec les comptes professionnels.

À partir de maintenant, WhatsApp informe les utilisateurs que leurs discussions sont protégées par un cryptage de bout en bout lorsque l’on démarre une nouvelle conversation. Les nouveaux indicateurs indiquant que même les appels et l’état sont également chiffrés de bout en bout seront bientôt déployés en version bêta et dans d’autres versions stables de l’application.

