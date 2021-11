WhatsApp va commencer à avertir les gens lorsqu’ils reçoivent des messages d’entreprises

La plate-forme de messagerie instantanée populaire WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui verra les gens recevoir un nouveau message d’avertissement lorsqu’ils reçoivent un message d’une entreprise qui ne figure pas dans leurs contacts. Lorsque le message est reçu, les gens verront une nouvelle interface et auront la possibilité de bloquer complètement l’entreprise ou de les ajouter à leurs contacts.

La nouvelle fonctionnalité, qui a été signalée par WABetaInfo, est actuellement testée par une partie des personnes qui font partie du programme bêta de WhatsApp TestFlight.

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, lorsque vous recevez un message de comptes d’entreprise inconnus, une vue différente et mise à jour s’affiche : cette vue explique que vous avez reçu un message d’une entreprise qui n’est pas enregistrée dans votre liste de contacts. Dans ce cas, vous pouvez choisir entre deux options différentes : bloquer ou enregistrer dans votre liste de contacts. La vue repensée est disponible pour des bêta-testeurs spécifiques, et d’autres activations suivront dans les prochaines mises à jour.

Source : WABetaInfo

WhatsApp est déjà l’une des meilleures applications iPhone pour envoyer et recevoir des messages instantanés, en particulier avec ceux qui utilisent des appareils Android. De nouvelles fonctionnalités comme celle-ci sont les bienvenues et ne feront que renforcer la place de l’application sur de nombreux écrans d’accueil.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il est également important de se rappeler que cette fonctionnalité est actuellement disponible en version bêta et que l’on ne sait pas quand, voire jamais, elle sera disponible pour tout le monde. Cependant, WhatsApp est normalement assez bon pour faire passer ces choses via le canal bêta et dans l’App Store.

Du bureau de l’éditeur

Récapitulatif Nintendo: les Game Awards snobent les gros titres et la trilogie GTA craint

Plusieurs choses se sont produites cette semaine, notamment la révélation des nominés aux Game Awards et plusieurs jeux Nintendo encore une fois snobés. Dans d’autres nouvelles de Nintendo, Switch est un article de vacances chaud, la GTA Trilogy Definitive Edition est un gâchis chaud, Twitch est venu sur l’eShop, Pokémon sorti, et plus encore.