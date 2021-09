WhatsApp va encore plus loin en matière de sécurité et ajoute des sauvegardes de chat cryptées sur Google Drive

in

L’application de messagerie populaire WhatsApp permettra bientôt le cryptage de bout en bout pour les sauvegardes dans Google Drive et iCloud. La fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs sur Android et iOS dans les semaines à venir. Les sauvegardes cryptées garantiront que personne d’autre ne pourra accéder à vos messages.

WhatsApp a annoncé le 10 septembre qu’il permettra bientôt aux utilisateurs de protéger leurs sauvegardes de messages à l’aide d’un cryptage de bout en bout. Alors que WhatsApp permet déjà aux utilisateurs de sauvegarder l’historique de leurs messages via Google Drive et iCloud, ils sont actuellement sécurisés par les services de stockage basés sur le cloud.

🎉 WhatsApp est le premier service de messagerie mondial à offrir *à la fois* une messagerie cryptée de bout en bout et des sauvegardes sur iCloud ou Google Drive. ?? Ainsi, vous pouvez vous assurer que les messages vocaux de la meilleure amie et la recette secrète de maman seront stockés en toute sécurité dans un endroit auquel vous seul pouvez accéder. – WhatsApp (@WhatsApp) 10 septembre 2021

Facebook dit avoir créé un tout nouveau système de stockage des clés de chiffrement afin de rendre le chiffrement de bout en bout possible pour les sauvegardes sur Android et iOS. Une fois que vous avez activé le cryptage de bout en bout, vos sauvegardes seront cryptées avec une clé de cryptage unique et générée aléatoirement. Vous pouvez sécuriser la clé manuellement ou avec un mot de passe.

Source : WhatsApp

Lorsque vous choisissez d’utiliser un mot de passe, la clé de chiffrement est stockée dans un coffre-fort de clés de sauvegarde qui est « construit sur la base d’un composant appelé module de sécurité matériel — un matériel spécialisé et sécurisé qui peut être utilisé pour sécuriser le stockage des clés de chiffrement ». Vous pouvez accéder à la sauvegarde à l’aide de votre clé de cryptage ou de votre mot de passe personnel pour récupérer la clé du coffre-fort de clés de sauvegarde.

Source : WhatsApp

La clé de chiffrement sera rendue définitivement inaccessible après un “nombre minimal” de tentatives infructueuses pour y accéder. Cela, selon Facebook, aidera à empêcher les tentatives de force brute pour récupérer la clé.

ChatD, qui est le service frontal de WhatsApp, mettra en œuvre un protocole pour envoyer les clés de cryptage vers et depuis les serveurs de l’application. Le contenu des messages cryptés, cependant, ne sera pas accessible à ChatD. WhatsApp précise également qu’il ne saura qu’une clé existe dans le HSM, mais pas la clé elle-même.

Le service Backup Key Vault basé sur HSM sera situé dans plusieurs centres de données Facebook pour éviter les pannes et garantir qu’il fonctionne de manière fiable pour plus de 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp.

La fonctionnalité sera déployée auprès des utilisateurs des meilleurs téléphones Android et iPhones au cours des prochaines semaines.

