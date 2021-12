WhatsApp vient de donner à ses messages qui disparaissent une énorme mise à niveau

WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire de la planète. Au début de 2020, WhatsApp comptait plus de deux milliards d’utilisateurs, des centaines de millions de plus que Facebook Messenger ou WeChat. Bien sûr, Meta Platforms (alias Facebook) possède désormais WhatsApp, nous devons donc nous tourner vers l’entreprise pour obtenir des mises à jour sur l’application. Et lundi, Meta a révélé quelques nouvelles fonctionnalités majeures pour WhatsApp.

WhatsApp introduit quelques nouvelles fonctionnalités

Dans un article de blog, l’équipe WhatsApp note qu’elle a introduit des messages en voie de disparition l’année dernière. Des mois plus tard, WhatsApp a permis d’envoyer des photos et des vidéos qui disparaissaient immédiatement après avoir été visionnées une fois. Aujourd’hui, les utilisateurs ont encore plus de contrôle sur leurs messages.

À l’avenir, les utilisateurs de WhatsApp peuvent choisir d’activer par défaut les messages qui disparaissent pour toutes les nouvelles conversations. Si vous choisissez d’activer cette fonctionnalité, chaque discussion que vous démarrez disparaîtra après la durée que vous avez définie. Il existe également une option pour activer cette fonctionnalité par défaut pour les nouvelles discussions de groupe. Ces fonctionnalités sont facultatives et n’affecteront pas vos discussions en cours.

WhatsApp étend également le nombre de durées parmi lesquelles vous pouvez choisir. En plus de 7 jours, les utilisateurs peuvent désormais choisir de faire disparaître leurs discussions après 24 heures ou 90 jours.

Si vous décidez d’activer ces messages qui disparaissent par défaut, un message apparaîtra dans vos discussions avertissant les autres utilisateurs que vous avez activé la fonctionnalité. Cela garantit que vos amis savent que toutes vos discussions sont en train de disparaître, pas seulement les leurs. Cela dit, vous pouvez toujours revenir à des discussions individuelles.

Voici ce que l’équipe a à dire sur les raisons pour lesquelles elle ajoute ces nouvelles fonctionnalités à WhatsApp :

Vivre loin de sa famille et de ses amis pendant plus d’un an a montré plus clairement que jamais que ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas physiquement parler en personne que nous devrions sacrifier la confidentialité de nos conversations personnelles. Nous pensons que la disparition des messages ainsi que le cryptage de bout en bout sont deux caractéristiques cruciales qui définissent ce que signifie être un service de messagerie privée aujourd’hui et nous rapprochent un peu plus du sentiment d’une conversation personnelle.

Si vous voulez en savoir plus sur la disparition des messages sur WhatsApp, regardez cette vidéo :