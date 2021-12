WhatsApp vous montre les magasins à proximité pour discuter avec eux

Tout semble indiquer que le célèbre Plate-forme WhatsApp a commencé à défier Google Maps, il commence à montrer les magasins à proximité pour pouvoir vous envoyer un SMS avec eux.

C’est vrai, la recherche de magasins à proximité fait ses premiers pas, même si pour l’instant ce n’est qu’au Brésil.

Et c’est aussi que WhatsApp promet de préserver le confidentialité lorsque la fonctionnalité est disponible dans le monde entier.

La célèbre plate-forme WhatsApp a commencé à déployer la fonction pour trouver les petites entreprises à proximité parmi quelques utilisateurs.

L’application de messagerie la plus populaire a promis cette nouveauté en septembre dans le cadre de sa stratégie visant à transformer WhatsApp en plate-forme d’achat et servir de lien entre les consommateurs et les entreprises comme le fait déjà Google Maps.

C’est ainsi que le patron de WhatsApp, Will Cathcart, a annoncé le lancement de cette nouvelle fonction.

Ils ont choisi la ville de São Paulo au Brésil pour amorcer ce changement, car elle « abrite des millions de petites entreprises », comme l’explique Cathcart.

A noter que ce nouveau répertoire d’entreprises au sein de WhatsApp est encore en phase de développement et de test.

Cependant, l’annonce indique que la nouveauté sera publiée dans le monde entier dans les prochains mois.

Il promet de faciliter le contact avec les entreprises à proximité sans renoncer à la vie privée de chaque utilisateur.

Au-dessus du mur initial de discussions, la loupe de WhatsApp vous permet de rechercher parmi les images, fichiers et autres éléments qui ont été envoyés ou reçus.

À cette section s’ajouterait l’annuaire des commerces à proximité, étant possible de rechercher des restaurants, des magasins d’alimentation ou des magasins de vêtements pour pouvoir communiquer avec eux, comme le montre cette image WABetaInfo.

L’application de messagerie Meta cherche ainsi à concurrencer d’autres services comme Google Maps ou TripAdvisor qui proposent ces informations, mais en ajoutant la possibilité de chatter avec ces entreprises.

Si vous avez envie de manger une pizza pour le dîner, par exemple, en consultant ce nouveau répertoire, vous pouvez localiser les restaurants à proximité pour réserver une table ou demander que la commande soit envoyée à la maison via le chat.

Il est à noter que cette fonction s’ajoute à d’autres que l’application de messagerie développe en parallèle pour atteindre cet objectif de servir de plateforme grand public.

Une fois la boulangerie ou le magasin de décoration le plus proche localisé, WhatsApp cherche à faire en sorte que ce qui est commandé puisse également être payé via son application grâce à un système de paiement similaire à Bizum.

Cependant, aucune de ces deux fonctions n’est encore disponible pour d’autres états du monde.

Les responsables de WhatsApp déploient ces nouvelles dans différents pays pour tester leur utilité.

En plus de collecter un grand nombre d’entreprises qui souhaitent apparaître dans l’annuaire, pour permettre les paiements, l’application doit conclure des accords avec les principales banques pour travailler avec elles comme le fait déjà Bizum.