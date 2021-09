WhatsApp vous permet déjà de transférer des chats d’iPhone vers Android : voici comment procéder

in

WhatsApp, l’application de messagerie la plus populaire en Espagne, a annoncé en août dernier sa nouvelle fonction pour passer des chats entre Android et iOS ; l’un des plus demandés par les utilisateurs. Après une longue attente, l’entreprise a confirmé que cette fonctionnalité est déjà disponible, bien qu’il y ait une limitation : il ne fonctionne qu’avec les téléphones Samsung.

Le transfert de l’historique des discussions WhatsApp d’iOS vers Android est désormais possible, et les messages audio, les photos et les vidéos sont inclus. L’entreprise s’assure que au cours de ce processus, ils n’y auront en aucun cas accès, c’est donc une fonction totalement sûre.

nous avons été travailler dur pour créer cette fonctionnalité et la rendre sûre et fiable

Comment ça marche?

Avant d’effectuer le processus, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. La première est que cette nouvelle fonction n’est disponible sur les appareils Samsung avec Android 10 ou versions ultérieures. De son côté, WhatsApp devra être mis à jour au minimum vers la version 2.21.1.16.20 sur Android et 2.21.160.17 sur iOS.

Dans le nouvel appareil, vous avez également besoin du même numéro de téléphone que celui utilisé dans le précédent et il est nécessaire conserver ou restaurer les paramètres d’usine sur le nouveau mobile Android pour que ce processus fonctionne. De plus, dans cette première étape, le transfert s’effectue via l’application Samsung Smart Switch.

Le processus pour transférer les chats de l’iPhone vers un mobile de la firme sud-coréenne est assez simple. Désormais, lorsqu’un nouvel appareil est configuré, l’option de transférer les discussions en toute sécurité de l’ancien mobile vers le nouveau sautera. Pour cela Câble de connexion USB Type-C vers Lightning requis, bien que les adaptateurs fonctionnent également. Voici comment procéder :

Allumez le téléphone Samsung et connectez-le avec le câble à l’iPhone. Suivez les invites de l’application Samsung Smart Switch. Avec l’appareil photo de l’iPhone, scannez le code QR qui s’affiche sur le mobile Samsung. Sur l’iPhone, cliquez sur « Démarrer » et attendez la fin du processus. Continuez à configurer le nouveau mobile Samsung. Lorsque vous arrivez à l’écran d’accueil, ouvrez WhatsApp et connectez-vous avec le même numéro de téléphone que celui que vous avez utilisé sur l’iPhone. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur « Importer » et attendez la fin du transfert.

Sur d’autres modèles

Lorsque l’utilisateur aura fini d’activer son nouveau mobile Samsung, il pourra désormais voir tous ses chats WhatsApp tels qu’ils étaient sur iPhone, avec leurs audios, vidéos et images ; sauf l’historique des appels. Depuis son annonce, WhatsApp a clairement indiqué que cette fonction serait limité de l’iPhone aux mobiles Samsung.

Malgré tout, les créateurs de l’application de messagerie ont assuré que les utilisateurs pourront bientôt transférer leurs discussions sur n’importe quel appareil, quel que soit le fabricant. Ce sera même possible à l’avenir effectuer le transfert dans le sens inverse, c’est-à-dire d’Android vers iOS.

