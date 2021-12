WhatsApp vous permet désormais de prévisualiser les messages vocaux avant d’appuyer sur envoyer ; voici comment utiliser la fonctionnalité

La nouvelle fonctionnalité WhatsApp fonctionnera à la fois pour les discussions individuelles et de groupe.



WhatsApp a le vent en poupe ces jours-ci. L’application de messagerie instantanée populaire est depuis longtemps au sommet lorsqu’il s’agit d’apporter de nouvelles mises à jour à ses utilisateurs. Maintenant, il a mis au point une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de revoir leurs propres enregistrements vocaux avant de les envoyer à leurs contacts sur l’application. WhatsApp, propriété de Meta, a déclaré: « Vous pouvez désormais prévisualiser votre message vocal sur WhatsApp avant de l’envoyer, parfait pour les moments où vous souhaitez recevoir votre message correctement ».

Les messages vocaux/enregistrements audio sont de plus en plus populaires ces jours-ci. En fait, la plupart des utilisateurs dans le monde préfèrent envoyer des notes vocales/audio au lieu de taper ces longs paragraphes sur les chats. Nous pouvons dire en toute sécurité qu’enregistrer un message vocal est beaucoup plus pratique que de taper à l’époque où les gens s’épuisent énormément avec l’exposition numérique incessante.

Lisez aussi : WhatsApp commence à déployer une nouvelle conception de forme d’onde pour les messages vocaux ; savoir comment ça marche

La note vocale vous rapproche plus de vos amis et de votre famille qu’un message texte et, contrairement à un appel, vous donne la liberté d’envoyer des messages – et pour eux d’écouter – quand cela leur convient, a ajouté la société. Cette fonctionnalité fonctionnera à la fois pour les discussions individuelles et de groupe et est disponible pour tous les utilisateurs, Android, iOS, Web et ordinateurs de bureau.

Voici comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité d’aperçu sur WhatsApp

Pour utiliser la fonction d’aperçu des messages vocaux sur votre appareil mobile, vous devez appuyer longuement sur le bouton du microphone de votre chat WhatsApp et le faire glisser vers le haut pour l’enregistrement mains libres. Cela vous apportera trois options sur l’écran de votre mobile : corbeille, pause (celle du milieu) et bouton d’envoi.

Pour écouter votre note vocale, vous devez appuyer sur le bouton d’arrêt et appuyer sur l’option de lecture. Vous allez maintenant entendre votre message vocal. Vous pouvez maintenant décider si vous souhaitez l’envoyer ou le supprimer. L’application permet également aux utilisateurs de passer à une partie particulière du message vocal. Vous pouvez le faire en appuyant simplement sur la barre de recherche.

Lisez aussi: La limite de temps de la fonctionnalité « supprimer pour tout le monde » de WhatsApp pourrait bientôt être prolongée au-delà de 7 jours

Cette dernière mise à jour intervient un jour après que WhatsApp a proposé une nouvelle mesure de confidentialité qui masque le dernier statut de l’utilisateur vu et en ligne des contacts inconnus. L’application donne aux utilisateurs la possibilité de masquer l’état de leurs informations en ligne aux utilisateurs. Mais il existe encore des applications tierces qui peuvent facilement surveiller vos mouvements en ligne sans que vous le sachiez. Cette nouvelle fonctionnalité de confidentialité vise à empêcher un tel harcèlement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.