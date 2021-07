WhatsApp vous permet enfin de rejoindre des appels vidéo de groupe en cours

in

Malgré des problèmes plus tôt cette année, WhatsApp reste l’une des meilleures applications de messagerie pour Android, et une fonctionnalité à venir l’aidera encore plus. WhatsApp avait déjà la possibilité de créer des appels vidéo de groupe, mais si vous en manquiez un, vous étiez tout simplement laissé pour compte. Aujourd’hui, la société a annoncé la possibilité de rejoindre un appel vidéo en cours, même si vous n’étiez pas là lorsque l’appel a commencé.

Lorsque la mise à jour arrivera, vous pourrez voir tous les appels vocaux ou vidéo en cours et pourrez simplement appuyer sur l’appel dans la liste pour le rejoindre. Tout comme vos autres appels vocaux et vidéo, ceux-ci sont également cryptés de bout en bout, préservant ainsi votre confidentialité.

WhatsApp vous permet également de quitter un appel en cours si vous devez vous occuper de quelque chose avant de le rejoindre plus tard. Et si vous êtes invité à un appel de groupe, vous verrez maintenant un aperçu de ceux qui participent déjà à l’appel. De plus, vous pourrez voir l’intégralité de la “liste des invités”, y compris ceux qui ont été invités à se joindre mais qui ne l’ont pas encore fait.

Avoir la possibilité d’avoir des appels de groupe dans votre application de messagerie préférée est l’une de ces choses qui peuvent vraiment s’avérer utiles. La fonction d’appel de groupe sur WhatsApp est disponible depuis un certain temps déjà, mais pouvoir sauter dans un appel existant vous garantit de ne pas manquer ces moments précieux avec vos amis et votre famille.

La mise à jour est déployée aujourd’hui et sera disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp dans les semaines à venir.

