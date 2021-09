WhatsApp vous permettra bientôt de masquer votre « dernière connexion » à des contacts spécifiques

08/09/2021 à 19:48 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Depuis presque le début de l’application, WhatsApp a caché notre “dernière connexion” à tous nos contacts, étant une mesure de confidentialité supplémentaire pour tous les utilisateurs qui l’utilisent. En activant cette option, nous ne verrions pas non plus la dernière connexion de nos autres contacts, perdant la possibilité de savoir quand ils sont entrés dans l’application pour la dernière fois. Cependant, il n’y avait aucun moyen de le cacher à ces contacts indésirables. Jusqu’à ce moment. Et il semble que à partir de WhatsApp, ils travailleraient sur l’intégration de la fonction de masquage de la dernière connexion à des utilisateurs spécifiques.

Cette fonctionnalité a été repérée via le portail WABetaInfo, qui se charge de publier les actualités que l’entreprise pourrait intégrer dans l’application à l’avenir. Sans confirmation officielle de la société, la vérité est que, via le site susmentionné, ils ont partagé une image où, en plus des options pour la masquer pour tout le monde ou pour n’importe qui, vous pouvez également voir une option pour ajouter uniquement les exceptions que l’utilisateur souhaite.

Tout indique qu’en activant cette option, nous ne pouvions pas non plus voir la dernière connexion des exceptions que nous avons ajoutées à la liste. Cette fonctionnalité serait un ajout de plus à la section de confidentialité de l’application. Il n’y a pas encore de détails sur quand il atteindra le monde, cependant, Tout indique que nous le verrons d’abord dans iOS, avec une version Android plus tard.