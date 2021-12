WhatsApp vous permettra de trouver des magasins près de chez vous

WhatsApp introduit une série de changements qui se font petit à petit Espagne. On l’a vu avec la fonction multi-devices, qui permet de passer des chats d’iOS à Android (et vice versa), et petit à petit l’application améliore ses points faibles. Désormais, il habilite une fonction essentielle pour les entreprises : la annuaire pour trouver des entreprises à proximité.

Donc, WhatsApp mettra en place un annuaire d’entreprises par emplacement. Cet annuaire ou moteur de recherche nous permettra de rechercher des entreprises en fonction de notre localisation pour pouvoir les contacter directement. Ce répertoire proposera une série d’options prédéfinies afin que nous puissions choisir en quelques clics ce que nous recherchons et accélérer le processus. Tout cela, selon WhatsApp, complètement privé.

Nouvelle fonctionnalité : trouver des entreprises à proximité

Cette fonction de recherche s’appelle ‘Commerces à proximité‘et l’interface a déjà été divulguée. Dans le champ de recherche, en plus de trouver des fichiers, des photos ou des liens, une section d’entreprises à proximité sera également ajoutée, en fonction de notre emplacement.

Voici comment les entreprises à proximité fonctionneront sur WhatsApp

Wabetainfo

D’après la capture de Wabetainfo, la fonction vous permettra de classer entre restaurants, supermarchés, magasins de vêtements et autres. Une fois le type de magasin choisi, WhatsApp il affichera une liste des entreprises autour de nous pour leur écrire.

La nouvelle fonctionnalité devrait être disponible en version bêta pour Android et iOS, bien qu’à l’heure actuelle il n’y ait pas de calendrier défini de quand il pourrait apparaître. En parallèle, les utilisateurs de Affaires WhatsApp ont vu une nouvelle mise à jour pour répondre rapidement aux messages à partir de la barre de notification. Si nous la combinons avec cette future fonction, nous voyons que WhatsApp a l’intention de porter la communication entre les entreprises et les utilisateurs à un autre niveau.

En fait, montrer les magasins à proximité est à deux pas de WhatsApp Pour commencer à rivaliser avec d’autres applications qui vous permettent également de trouver des entreprises en fonction de leur emplacement, telles que Google Maps, Foursquare ou TripAdvisor. L’avenir de WhatsApp Il est présenté très ouvert et, comme on pouvait s’y attendre, l’année prochaine, il commencera à recevoir une série de fonctions qui l’éloignent considérablement de ce que nous avons vu jusqu’à présent.