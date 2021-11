WhatsApp Web et Desktop sans que le mobile ne soit connecté est déjà possible

05/11/21 à 12:52 CET

Claudio Torres Rojas

WhatsApp est devenu le meilleur outil pour quiconque, non seulement pour socialiser avec sa famille et ses amis, mais même pour travailler. Par conséquent, beaucoup utilisent WhatsApp Web ou l’application de bureau, qui vient remplir la même fonction que l’application mobile mais avec la possibilité de discuter depuis un ordinateur ou une tablette. Le seul problème que ce système a pu poser au cours de ces années est que toujours requis que le mobile soit connecté à Internet.

Mais il semble que est déjà en train de changer. Il a été repris dans les réseaux sociaux avec des rapports d’utilisateurs qui assurent que WhatsApp Web et Desktop ont été mis à jour et la nouveauté la plus importante qu’il comporte est que Il n’est plus nécessaire que le mobile soit connecté à Internet. Malheureusement, c’est quelque chose qui n’est pas encore arrivé pour tous les utilisateurs, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’arrive.

Quelque chose d’intéressant à mentionner est que, selon les rapports des utilisateurs, Vous pouvez même passer des appels ou des appels vidéo sans que le mobile ne soit connecté. Ils l’ont testé avec le mobile éteint ou en mode avion pour s’assurer qu’il n’a pas de connexion et, en effet, vous pouvez passer des appels, des appels vidéo et discuter uniquement avec l’Internet de l’ordinateur dans lequel vous utilisez WhatsApp Web ou Desktop. Comme on dit, si vous n’avez toujours pas la possibilité d’en profiter, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il finisse par atteindre tous les utilisateurs.