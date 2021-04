Wheatley est-il sur Gina? ⋆ 10z viral

Être sous couverture dans la foule est un jeu dangereux à jouer, et Gina est peut-être en train de perdre.

La vidéo de spoiler pour Law & Order: Organized Crime Saison 1 Episode 4 suggère que Wheatley est déjà au courant de ce que Gina fait… et cela pourrait être mortel!

Et ce n’est pas la seule façon pour Wheatley d’avoir une longueur d’avance sur les flics non plus.

La famille Wheatley se prépare pour l’anniversaire de Richie depuis le début de la série, et la vidéo de spoiler se concentre presque exclusivement sur l’événement.

Et tandis que Richie pense peut-être à ce qu’il y a entre ses jambes, son père plus rusé semble pleinement conscient d’un invité non invité: la division du crime organisé.

GIna a répondu à l’intérêt de Richie dans l’espoir qu’elle puisse entrer dans la maison de Wheatley et placer un bug dans la cave à vin insonorisée que Richard utilise pour le commerce illicite de la mafia. Pourtant, Wheatley n’ignore pas d’où vient cette femme aléatoire.

En fait, il lui demande à bout portant qui elle est vraiment, utilisant son mélange caractéristique de fluage et de charme pour essayer de lui faire sortir la vérité.

Ce n’est pas tout ce qui se passe non plus.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont peut-être repéré un extrait rapide de Mariska Hargitay au début de la bande-annonce. C’est parce que Benson va assister à un événement familial Stabler.

Considérant que Stabler a dit à Benson de le laisser seul la dernière fois qu’ils ont parlé, et que le chef Garland lui a dit de rester loin de lui pour protéger sa propre réputation et son travail, cela devrait conduire à un drame fort!

Benson n’est pas le seul ancien de la SVU à rendre visite à Law & Order: Organized Crime Saison 1 Episode 4 – Carisi semble s’occuper de la mise en accusation d’Izak.

Il y a une TONNE de plus, presque trop pour tenir dans une heure de télévision! Faites défiler vers le bas pour consulter notre liste complète de spoilers.

L’arrestation d’Izak est en cours… mais Wheatley l’a-t-il sacrifié?

L’équipe du crime organisé semble avoir marqué des points majeurs en arrêtant le meilleur garde du corps de Wheatley.

Mais dans le monde de Wheatley, il se passe peu de choses dont il ne sait rien.

Alors, est-ce une victoire pour Stabler, ou Wheatley a-t-il sacrifié sa garde pour pouvoir poursuivre d’autres activités illégales?

Bell enquête sur une mort accidentelle.

Si Bell enquête, ce décès n’était pas un accident.

Nous savons déjà que Wheatley fait exécuter ceux qui se mettent en travers de son chemin, surtout s’il se sent trahi.

La seule question ici est de savoir qui est la dernière victime et comment le crime organisé espère les lier à Wheatley.

Jet acquiert une certaine expérience hors site.

Ceci est un spoiler intrigant.

Jusqu’à présent, Jet n’a été vu qu’au bureau, faisant des choses importantes sur l’ordinateur et faisant des commentaires sournois.

Maintenant, Bell l’envoie sur le terrain, mais pourquoi?

Et Jet aura-t-il autant de succès sur place que derrière son ordinateur portable de bureau?

L’équipe doit travailler avec ADA Carisi.

Très probablement, Carisi est impliqué dans la mise en accusation d’Izak.

Carisi est un ADA assez récent, et il travaille généralement sur des cas SVU, donc je suis intrigué de savoir pourquoi il prend celui-ci.

Et il n’a pas beaucoup aimé Stabler après que Stabler ait foiré l’enquête sur qui a bombardé la voiture de Kathy en faisant son truc d’intimidation à retrousser ses manches avec un suspect.

Il y aura donc certainement beaucoup de coups de tête dans cette affaire.

Stabler affronte un avocat de la mafia.

Stabler ne tire aucun coup de poing quand il s’agit de la foule, et il n’a aucune utilité pour leurs avocats sordides.

Depuis qu’il a commencé à travailler sur les crimes organisés, il a été direct au point que cela a parfois interféré avec son enquête.

La foule a tendance à ne pas être impressionnée par les tentatives d’intimidation de Stabler, mais ira-t-il quelque part cette fois?

Stabler est déterminé à obtenir des réponses.

Izak ferait mieux de faire attention. La marque de commerce de Stabler est d’interroger franchement la ligne qui donnent à Hank Voight du PD de Chicago un air doux!

Et il est deux fois plus en colère maintenant que la foule a tué Kathy.

Bien sûr, les temps ont changé et ses méthodes l’ont déjà mis dans l’eau chaude une fois, mais obtiendra-t-il des réponses d’Izak avant que quiconque ne l’arrête?

Bell et Stabler interrogent Izak.

On dirait que Bell va intervenir, mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour Izak.

Bell a travaillé dans le crime organisé beaucoup plus longtemps que Stabler, et elle sait comment travailler sur les membres de la mafia sans enfreindre les règles.

D’un autre côté, vous n’arrivez pas à être aussi haut dans une organisation comme Wheatley sans savoir comment déjouer la police, donc il reste à voir si quelqu’un tire quelque chose d’utile d’Izak.

Gina s’infiltre dans la fête d’anniversaire de Richie, mais Wheatley se méfie.

Quelque chose d’énorme allait toujours se passer à la fête d’anniversaire de Richie. Il a été trop souvent mentionné pour ne pas être un événement clé dans la guerre entre Wheatley et Stabler.

Mais Gina ferait mieux de la surveiller.

Wheatley est trop intelligente pour tomber amoureuse de son acte et ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas découvert de quel côté elle est.

Benson assiste à une réunion de famille Stabler.

Pour les expéditeurs Benson / Stabler, c’est probablement le spoiler le plus excitant de la semaine.

Benson et Stabler ne sont toujours pas vraiment en bons termes.

Benson est inquiet pour lui (tout comme Kathleen et probablement le reste de sa famille.), Et Stabler veut qu’elle recule, peut-être pour la garder hors de la ligne de mire de Wheatley.

Très probablement, quelqu’un d’autre l’a invitée à essayer de l’amener à parler avec raison à Stabler de son refus de se faire soigner pour son TSPT. Mais va-t-il la repousser à nouveau, ou est-ce que cela va être le début de la guérison de leur relation fracturée?

Bell offre le soutien Stabler.

La mise en accusation sera probablement plus émouvante pour Stabler qu’il ne le laisse supposer, car c’est la première étape vers la justice pour le meurtre de Kathy.

Je suis content qu’il ait Bell dans son coin. Ces deux-là sont rapidement passés d’une relation purement conflictuelle à une relation professionnelle qui frôle l’amitié.

Espérons que Bell pourra garder Stabler en ligne pendant la procédure judiciaire.

A votre tour, fanatiques du crime organisé! Qu’est-ce que vous attendez le plus avec impatience et quelles sont vos théories sur Law & Order: Organized Crime Saison 1 Episode 4?

