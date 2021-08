Celebrity Wheel of Fortune revient pour une deuxième saison sur ABC le mois prochain. Vendredi, ABC et Sony Pictures Television ont finalement annoncé la liste de stars des célébrités participant à la nouvelle saison. Pat Sajak et Vanna White seront de retour pour animer l’édition aux heures de grande écoute du jeu télévisé bien-aimé. La saison 2 de Celebrity Wheel of Fortune débutera le dimanche 26 septembre à 20 h HE.

Les célébrités en compétition cette saison viennent du monde du cinéma, de la télévision, de la musique et du sport. La star de Seinfeld Jason Alexander sera en compétition, aux côtés de l’acteur Black-ish Anthony Anderson et de la star d’Unbreakable Kimmy Schmidt Tituss Burgess. Les autres célébrités en compétition sont : Tatyana Ali, Cheryl Burke, Brooke Burns, Lacey Chabert, Mario Cantone, Laverne Cox, Marcia Cross, Joey Fatone, Vivica A. Fox, Jeff Garlin, Anthony Michael Hall, Melissa Joan Hart, John Michael Higgins, Vanilla Ice, Tara Lipinski, Loni Love, Von Miller, Michael Mizanin, Wanya Morris, Jason Mraz, Haley Joel Osment, Donny Osmond, James Pickens Jr., Caroline Rhea, Andy Richter, Amber Riley, Tori Spelling, Shawn Stockman, Curtis Stone , Jodie Sweetin, Raven-Symoné, Karl-Anthony Towns, Michelle Trachtenberg, Nia Vardalos, Johnny Weir et Ali Wentworth.

Chaque célébrité aura la possibilité de gagner jusqu’à 1 million de dollars, tous les gains étant reversés à l’association caritative de son choix. Tous les épisodes seront disponibles en streaming le lendemain de leur diffusion. Au cours de la première saison, Alfonso Ribeiro, Sherri Shepherd, Patton Oswalt, Rob Riggle, Paul Reubens, Yvette Nicole Brown, Teri Hatcher, Chrissy Metz, Lelsie Jones et Tony Hawk faisaient partie des célébrités qui ont fait tourner la roue et résolu des énigmes.

Le producteur exécutif de Wheel of Fortune est toujours Mike Richards, qui est également le producteur exécutif en difficulté de Jeopardy !. Début août, Sony a choisi Richards comme prochain hôte permanent, mais cette sélection était vouée à l’échec. Les poursuites judiciaires du temps de Richards à The Price is Right ont refait surface après qu’il a été signalé que Sony était sur le point de le choisir. Puis, après avoir été officiellement nommé nouvel hôte, The Ringer a publié des citations controversées du podcast 2013-2014 de Richards. Richards a ensuite accepté de se retirer, mais les cinq épisodes qu’il a enregistrés seront toujours diffusés pour commencer la saison télévisée 2021-2022. Richards est également toujours producteur exécutif pour le moment.

Avec le départ de Richards en tant qu’hôte, Sony commencera une autre série d’hôtes célèbres pour Jeopardy !. L’actrice Mayim Bialik, qui a été embauchée pour animer des émissions spéciales aux heures de grande écoute, animera le quotidien standard Jeopardy! pendant au moins trois semaines après la diffusion des épisodes de Richards. Vendredi, Bialik a partagé une photo du Jeopardy ! avec son agent, Richard Weitz.