Whiny CNN frappe Biden de la gauche, qui a apporté un «couteau à beurre» pour «combattre» une arme nucléaire ⋆ 10z virale

Après le discours du président Biden sur le vote qui était plein de rhétorique incendiaire, CNN a décidé que Biden n’était pas allé assez loin mardi, l’accusant d’avoir amené “un couteau à beurre pour lutter contre une bombe nucléaire”, même s’il a offert “un message remarquablement important” cette assimilé ses adversaires à pire que les confédérés où, si vous soutenez les mesures de sécurité des électeurs, vous approuvez « le grand mensonge » sur les élections de 2020.

Après-midi de semaine, la co-animatrice de CNN Newsroom, Alisyn Camerota, a pris la parole en premier après la fin du discours, jaillissant de Biden “discours très passionné sur ce qu’il appelle ‘le test le plus sérieux pour notre démocratie depuis la guerre civile'” sous la forme de « lois de vote restrictives ».

Après avoir ajouté que Biden a fourni « sa défense la plus complète des droits de vote,” Le correspondant politique en chef Dana Bash a suivi avec la première série de lobs de la gauche.

Bash a initialement crédité Biden en ce qu’on ne pouvait pas « imaginez un discours plus fort et plus robuste », mais rapidement aigri en déplorant que le défi de Biden soit de s’engager “Avec les gens qu’il a dit, n’avez-vous aucune honte” et a fait valoir que ceux qui soutiennent les mesures d’intégrité des électeurs « croient et colportent le Grand Mensonge ».

Elle a ensuite fait la comparaison des ogives :

À moins que le président ne fasse un pas de plus et dise que nous devons réellement changer les règles du Sénat des États-Unis pour que cela se fasse afin que le gouvernement fédéral puisse avoir plus d’impact, ce qu’il faisait essentiellement était de prendre une sorte de beurre couteau à une lutte contre une bombe nucléaire et c’est ce que la pression va continuer d’être sur le président pour convaincre certains de ces démocrates modérés… que c’est la seule question sur laquelle il est important de contourner l’obstruction systématique.

Le co-animateur Victor Blackwell a repris ce récit, remarquant que Biden n’avait pas invoqué l’obstruction systématique ni appelé les démocrates qui refusaient de modifier les règles du Sénat, ce qui a mis en place l’hôte d’Inside Politics, John King, pour dire que cela s’était produit. “inconsistant” et semblable à un “paradoxe” comme Biden a également presque admis que le For the People Act et le John Lewis Voting Rights Act étaient voués à l’échec.

King a ajouté plus tard : “[T]ici sera un grand éloge pour la passion et la colère dans le discours du président. Louange pour la promesse de continuer ce combat. Mais il y aura de la déception parmi ceux qui comptent les voix à Washington sachant que, à moins qu’il ne soit prêt à changer d’avis et à changer d’avis au Sénat, vous n’obtiendrez pas ce vote[.]”

Même s’il est commentateur politique, Bakari Sellers se fait l’écho des soi-disant journalistes. Les vendeurs ont dit “[t]il oratoire était brillant” et “[t]l’émotion était palpable », mais « il n’a pas mentionné l’obstruction systématique » ou les sénateurs Joe Manchin (D-WV) ou Krysten Sinema (D-AZ), donc cela a laissé ses partisans en vouloir plus alors que le GOP “continue[s] rouler à la vapeur et déchirer ce pour quoi nous nous sommes battus et beaucoup de gens sont morts pour[.]”

Le correspondant en chef de la Maison Blanche, Kaitlan Collins, a fait écho aux points de discussion de l’administration tandis que Camerota a tiré sur son ancien employeur, Fox News (cliquez sur “développer”) :

COLLINS: Je pense qu’une partie de la stratégie ici aujourd’hui n’était pas seulement de parler de l’adoption d’une législation à l’avenir, mais aussi de parler des raisons pour lesquelles nous voyons des républicains dans les États du pays essayer de modifier leurs lois électorales. Comme ce que vous voyez au Texas, tout cela en se basant sur le mensonge poussé et perpétré par l’ancien président Trump. Et c’est ce que le président Biden est sorti ici aujourd’hui alors qu’il parcourait tous les audits et le décompte des mains – les recomptages et les recomptages qui se sont doublés et triplés dans certains États pour s’assurer que le décompte des voix était entièrement et complètement exact. . Et il l’a parcouru pas à pas. Et je pense que cela faisait partie d’un outil pour convaincre et repousser certains de ces républicains dans ces États pour dire que ce qu’ils font n’est basé sur rien. Ce n’est pas qu’il y ait eu fraude dans l’un de ces États et c’est pourquoi vous voyez des législateurs et des législateurs d’État parler de la nécessité de le remanier. Il n’y a rien de tout cela. Et donc, le président Biden voulait dire que tout cela était sans fondement. Vous savez, ce qu’ils repoussent et ce que vous voyez les démocrates et les militants des droits civiques disent qu’une telle menace pour la démocratie en essayant de limiter l’accès au scrutin n’est basée sur rien. Tous perpétrés par l’ancien président Trump. Et il disait que le Grand Mensonge n’est que ça. C’est un gros mensonge. (….) CAMEROTA : [H]voilà le problème. Les gens qui croient au Grand Mensonge obtiennent leurs informations d’un réseau qui s’appelle toujours un réseau d’information bien qu’il ne prenne pas les discours du président et qu’aujourd’hui n’ait pas été différent. Ils ont noté que le président Biden parlait mais ils n’ont jamais pris le son. Ils étaient trop occupés à couvrir le divorce de Bill Gates. Et donc, le peuple n’entendra pas – je veux dire – une grande partie du pays – n’entendra pas le message du président Biden selon lequel – là – que la démocratie est fondamentalement, vous savez, dans certains États, menacée ou volée sous nos yeux.

L’analyste politique de CNN Errol Louis a pris un ton plus amical, se vantant que Biden « message remarquablement important » aurait pu être même “plus solennel s’il avait été livré aux heures de grande écoute depuis le bureau ovale” comme il « s’enrôle[ed] organisations de défense des droits civiques », « les tribunaux » et « le reste de la nation » dans le “grand, long et vicieux combat” contre les républicains.

Louis a également félicité les démocrates du Texas AWOL, qualifiant leur comportement de « action extraordinaire » ce n’était pas “une cascade mais les gens sont vraiment en quelque sorte aussi créatifs que possible pour essayer de faire reculer cette menace pour le pays.”

Entre Sellers montrant à nouveau sa consternation à l’égard de la Maison Blanche, Collins et King ont utilisé leur dernière chance avant de casser la droite en tant qu’oppresseurs (cliquez sur “développer”) :

ROI: [T]e président à un moment donné, il essayait de faire honte aux républicains. Mon dieu, tu sais, fais attention au gros mensonge, mais on a vu ça se jouer. Et je pense que parfois, le président a parfois cette vision romancée que si vous parlez aux gens assez longtemps, vous les amenerez à venir ou au moins à trouver un compromis raisonnable. Ce parti républicain n’existe plus. Regardez ce qui est arrivé à Liz Cheney quand elle a tenu tête à Donald Trump et au Grand Mensonge. Il y a des républicains qui résisteront aux gros mensonges, mais ils sont peu nombreux. Et les républicains ici dans le leadership à Washington, le leadership dans les partis républicains d’État, le leadership dans le bureau du gouverneur qui font passer ces lois dans tout le pays, ils savent que l’élection n’a pas été volée. Ils savent qu’il n’y a pas eu de fraude. Mais ils continuent d’utiliser – pas de fraude généralisée – mais ils continuent de faire avancer ces lois parce que ces lois, Victor, garantissent plus de pouvoir républicain. Si vous avez moins de boîtes de dépôt dans le comté de Harris, au Texas, alors moins de Noirs et de Latinos votent ou il leur est plus difficile de voter. (….) LE ROI : Peuvent-ils avoir la preuve dans le pudding ? Vont-ils lever les fonds pour éduquer tous ces électeurs démocrates ? Peuvent-ils prouver que les républicains ont tort aux urnes l’année prochaine ? Nous sommes au début de ce combat, mais si vous êtes un démocrate ou si vous êtes juste un défenseur des droits de vote qui est indépendant ou républicain ou autre, vous perdez. (….) COLLINS: Je pense qu’une partie de l’objectif était de ramener tout le monde à la réalité, de regarder ces lois électorales promulguées dans tout le pays qui ne sont basées sur rien. Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections de 2020. Et le président a clairement indiqué que c’était l’un des plus sûrs et des plus sécurisés de l’histoire de notre pays. Les experts électoraux ont dit cela à tous les niveaux et il parlait directement à Trump sans le nommer lorsqu’il disait que vous ne pouvez pas nier le résultat d’une élection simplement parce que vous ne l’aimez pas. C’est ce qui se passe essentiellement ici. Et c’est ce que vous voyez les républicains pousser à tous les niveaux. Ainsi, alors que nous voyons les appels des démocrates en faveur d’une nouvelle législation fédérale afin qu’ils puissent outrepasser certaines de ces lois d’État qu’ils jugent trop restrictives et empêcheront les gens de voter, vous devez également vous rappeler la racine de tout ce problème. est Donald Trump. Et l’ancien président Trump poussant ces mensonges de la loi électorale qui est maintenant incité les républicains à tous les niveaux à le faire également, même s’ils ne reposent sur absolument rien.

