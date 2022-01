Whip It, une chanson éternelle de Devo

« Whip It » (en espagnol : Azotalo) est une chanson du groupe américain de synthpop et de new wave Devo. Ce grand succès fut publié sur son album Freedom of Choice sorti en 1980 chez Warner Brothers.

Il a été écrit par le chanteur Mark Mothersbaugh et Gerald Casale. C’est le plus gros succès de ce groupe et le seul. Bien que le groupe ait déjà eu une série de tubes comme Mongoloid, Itchy, Itchy Goo et leur version « mécanique » de (I Can’t Get No) Satisfaction des Rolling Stones, Whip It était le saut du groupe vers la renommée mondiale. La chanson a culminé au 14e rang du Billboard Hot 100 et au 3e rang des charts canadiens.

Les paroles de « Whip It » sont décousues et dénuées de sens. Par exemple, son thème central tourne autour de la capacité à résoudre des problèmes en le « narguant » ; d’autres lignes incluent des déclarations de motivation telles que « avancez, avancez » (avancez, avancez) et « il n’est pas trop tard » (il n’est pas trop tard). Casale a écrit les paroles, qui cherchaient à faire la satire de l’optimisme américain. Il s’est inspiré des affiches de propagande communiste et de The Gravity Rainbow de Thomas Pynchon, un roman de 1973 contenant des poèmes satiriques sur les clichés capitalistes. Casale a incorporé des paroles qui pourraient être des clichés de motivation si elles étaient sorties de leur contexte.

Mothersbaugh a proposé une interprétation différente des paroles, affirmant qu’elles avaient été écrites sous la forme d’une conversation pour le président américain Jimmy Carter lors de l’élection présidentielle de 1980. Les membres de Devo soutenaient Carter et craignaient que le candidat républicain Ronald Reagan ne l’emporte. Huey note que malgré la nouveauté de la chanson, il y a des nuances violentes dans les paroles.

Il décrit le processus de fouet comme la résolution de ses problèmes comme « un portrait sardonique d’un aspect général et problématique de la psyché américaine ; la prédilection à utiliser la force et la violence pour résoudre des problèmes, se débarrasser de la frustration et faire des démonstrations aux autres.

Cependant, malgré le succès initial, la vidéo a été controversée. Devo a été contraint de quitter une émission de télévision après que la vidéo a été jugée offensante pour la femme. Malgré cela, « Whip It » a reçu une excellente rotation des médias et est considéré comme l’une des vidéos pionnières de MTV.

Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez revivre ce grand thème des années 80.