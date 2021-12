White Magic Keyboard pour iPad Pro maintenant 49 $ de réduction, et plus encore

Au milieu d’une autre semaine de travail, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par les claviers magiques iPad Pro blancs d’Apple en vente à partir de 250 $. C’est aux côtés du populaire casque Soundcore Q35 ANC d’Anker à 91 $ et une chance de mettre à niveau l’arbre de Noël avec HomeKit, grâce à la mini prise intelligente de Wemo à 13 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les claviers magiques iPad Pro blancs d’Apple tombent à un nouveau plus bas sur Amazon

Amazon propose désormais le Magic Keyboard blanc d’Apple pour iPad Pro 12,9 pouces à 300 $. Marquant l’une des toutes premières offres depuis son lancement plus tôt cette année, l’offre d’aujourd’hui est de 29 $ de moins que les baisses de prix précédentes et offre 49 $ d’économies globales par rapport au prix habituel de 349 $.

Le clavier magique d’Apple vient d’être rafraîchi aux côtés des tout nouveaux iPad Pros M1 avec un design peaufiné pour s’adapter aux tablettes légèrement plus épaisses. Bien que le changement le plus notable soit que l’accessoire est désormais disponible en blanc, offrant une apparence élégante pour compléter votre tablette. Sinon, toute l’expérience est à peu près la même qu’avant. La conception unique de la charnière flottante s’associe à la prise en charge du connecteur intelligent et à un USB-C intégré pour faire le plein de votre appareil, ainsi qu’à un clavier rétro-éclairé et un trackpad intégré pour compléter l’ensemble de fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Ces mêmes 49 $ d’économies se répercutent également sur la version 11 pouces du clavier magique blanc d’Apple. Vend actuellement pour 250 $ chez Amazon, la vente d’aujourd’hui marque également une remise rare car c’est seulement la deuxième baisse de prix que nous avons vue du détaillant par rapport à son taux habituel de 299 $. En plus d’être conçu pour le plus petit des derniers iPad Pro d’Apple, celui-ci présente toutes les mêmes caractéristiques que l’accord principal ci-dessus avec le design du folio et le coloris blanc lisse.

Le casque Anker Soundcore Q35 ANC est maintenant à 91 $

La vitrine officielle d’Anker Amazon propose désormais jusqu’à 33% de réduction ses écouteurs supra-auriculaires à suppression de bruit. Vous pouvez évaluer les écouteurs sans fil à réduction de bruit active multimode Anker Soundcore Q35 pour 91 $. Régulièrement à 130 $, il s’agit de 30% de réduction sur le taux en vigueur, environ 6 $ de moins que notre précédente mention Gold Box, et le prix le plus bas que nous puissions trouver.

Disponibles en bleu obsidienne ou en rose, ils sont dotés de pilotes à membrane en soie personnalisés et d’une suppression active du bruit pilotée par LDAC avec trois options personnalisées pour diverses situations d’écoute : transport, extérieur et intérieur. Le traitement des coussinets d’oreille et du serre-tête en mousse à mémoire de forme s’accompagne de 40 heures de lecture sans fil ainsi que de microphones de formation de faisceau améliorés par l’IA leur permettant de capter votre voix clairement « et sans bruit indésirable ». Vous pouvez en savoir plus dans notre couverture de lancement ici.

La mini prise intelligente de Wemo améliore l’arbre de Noël à 13 $

Amazon propose désormais son Wemo Mini HomeKit Smart Plug V3 pour 13 $. Atteignant normalement 25 $, vous envisagez une économie de 40 % avec l’offre d’aujourd’hui, battant notre mention précédente juste avant le Black Friday de 1 $ tout en marquant un nouveau plus bas historique.

La dernière prise intelligente Wemo arrive avec sa conception la plus compacte à ce jour, offrant une offre qui ne monopolisera pas les deux prises murales. Mis à part les mises à jour du facteur de forme, il existe toujours la même intégration fiable avec Siri, Alexa et Assistant, qui ne dépend pas d’un hub et se connecte directement à votre Wi-Fi. Donc, que vous cherchiez simplement à intégrer une lampe dans la configuration de votre maison intelligente ou que vous souhaitiez apporter un contrôle intelligent sur cet arbre de Noël que vous obtiendrez maintenant, l’offre d’aujourd’hui vaut le détour.

