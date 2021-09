White Noise: le casting et 6 autres choses rapides à savoir sur le film Netflix de Noah Baumbach

Une adaptation cinématographique du bruit blanc est en préparation depuis des décennies

White Noise, le roman, est sorti en 1985 et le film Netflix ne sortira pas avant au moins 2022, mais une adaptation cinématographique est en préparation depuis 1999 lorsque le cinéaste Barry Sonnenfeld a choisi le roman pour la première fois alors qu’il était encore avec Disney. En 2004, Variety a rendu compte des plans du réalisateur de Men in Black et de la famille Addams pour enfin faire décoller le film, mais comme nous le savons maintenant, le film ne s’est jamais concrétisé. Avant la tentative de Sonnenfeld en 2004 de porter son projet de passion sur grand écran, HBO et Gracie Films de James Brooks cherchaient tous deux à adapter White Noise.

Il y a eu une autre tentative de faire passer White Noise de la page à l’écran en 2016 lorsque Michael Almereyda a annoncé son intention d’adapter le roman, selon The Guardian. Ces plans, cependant, ont été abandonnés à un moment donné au cours des dernières années.