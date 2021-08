White Privilege explose autour du DC Bomb Suspect #MagaTerrorist ⋆ .

Maintenant, il n’est pas surprenant que Fox News n’ait pas pu comprendre le «motif possible» de l’homme qui a menacé de déclencher une bombe présumée qui détruirait deux pâtés de maisons à moins que Joe Biden ne démissionne immédiatement.

Son motif était le terrorisme. Il menaçait de faire exploser une bombe à Washington à moins que le président ne démissionne. Ce n’est pas si compliqué, ce n’est pas si étrange. Il voulait que Trump redevienne président et lui pardonne ensuite son crime.

Ce n’est pas parce que Fox a échoué, mais vous avez le cas où CNN a annoncé que le suspect « faisait face à des fardeaux personnels » dans sa vie.

Euh, il était quoi maintenant ?

Je suis désolé, mais Muhummad Atta a-t-il eu une mauvaise journée le 11 septembre ? Avait-il des problèmes personnels ? Était-il aux prises avec un traumatisme? Avait-il besoin d’un voyage à Burger King ?

Le privilège blanc flagrant ici est évident. Ce gars obtient en quelque sorte le bénéfice complet du doute, il obtient le bénéfice de la sympathie et de l’empathie qui n’ont jamais été accordées à Trayvon Martin dont on nous a dit qu’il était un « addict au sizzurp violent », ou à Michael Brown dont on nous a dit qu’il était un « fort violent et fort -voleur d’armes” ou Philando Castille qui a été abattu dès qu’il a admis qu’il avait un permis de port dissimulé, ou Brianna Taylor a été accusée d’être en faute après avoir été abattue dans son sommeil après avoir été réveillée, et Tamir Rice qui n’aurait évidemment pas dû jouer avec un pistolet jouet sur un terrain de jeu, Jonathon Crawford III qui n’aurait pas dû ramasser et jouer avec un pistolet jouet au milieu de Walmart dans un état de transport ouvert, ou George Floyd qui n’aurait vraiment pas dû ‘ J’ai passé ce mauvais billet de 20 $ avant qu’il ne soit lentement asphyxié au milieu de la rue.

Comment se fait-il que la police a poliment et patiemment négocié avec ce type pendant une heure et demie et qu’il ne s’est pas retrouvé avec une balle dans la nuque dès son arrivée ? Quoi, a-t-il oublié de conduire agilement entre eux et de ne pas en heurter un seul ou quelque chose du genre ? [Ok, he claimed to have a sound sensitive alarm on the bomb that could detect the window breaking — sure, but he left his driver’s side window open and repeatedly stuck his head out the window, are you kidding me?]

C’est très étrange comment nos esprits fonctionnent, n’est-ce pas ? C’est étrange à quoi on pense dès qu’on voit la race de la personne en question.

Je dois admettre que je suis un Noir et quand je vois un groupe de Noirs rire devant un magasin d’alcools local, je deviens nerveux. Je m’inquiète. Je ne sais pas qui sont ces gars, je ne sais pas ce qu’ils font.

Et je ne dis pas que ça. La semaine dernière, j’ai vu certains de ces gars essayer de démarrer une voiture avec une batterie à plat et apparemment j’ai regardé le fait que la voiture qui chargeait avait ses lumières allumées un peu trop longtemps et ce gars vient vers moi en courant le magasin me demande quel est mon problème. Les choses ont dégénéré – étrangement – et puis soudain, ils me menacent, me disent de partir ou je vais me faire battre. Je suis parti, mais je ne sais vraiment pas de quoi il s’agissait, je ne sais pas comment je suis entré dans leur peau juste en leur demandant « quel est le problème ? »

Ce n’est donc pas comme si mon inquiétude venait de nulle part, mais je trouve que je dois me battre pour la surmonter. Je dois rassembler mon courage juste pour dire “Salut” ou “Hé mec, j’aime ta chemise!” (Ce que j’ai fait hier avec un autre black et ça s’est bien passé, sa femme lui a offert la chemise pour la fête des pères.)

Comment est-ce ainsi que nous pensons ? Comment est-ce la réaction de prédilection ? Que diable faudra-t-il pour que nous nous traitions tous comme des humains ? Se donner mutuellement le bénéfice du doute ? Peu importe notre race, peu importe notre religion, peu importe notre orientation sexuelle ?

Pourquoi pouvons-nous automatiquement voir une putain de terroriste domestique blonde, aux yeux bleus et à la peau blanche comme un être humain pleinement réalisé avec de l’agence, de la compassion et des faiblesses – mais nous ne pouvons pas faire cela pour presque n’importe qui d’autre ?

Ce type a ouvertement admis ce qu’il faisait et pourquoi il le faisait sur Facebook Live – et certains d’entre nous ne peuvent tout simplement pas le croire. Nous ne pouvons pas croire qu’il est un terroriste.

C’est pourquoi Kyle Rittenhouse a pu échapper au meurtre de deux personnes à Kenosha dans le Wisconsin avec son fusil d’assaut toujours dans les mains. Il s’est dirigé vers la police, brandissant son arme – et ils l’ont ignoré.

C’est pourquoi les McCloskey pourraient brandir leurs armes dans la rue, les brandir vers des manifestants pacifiques du BLM, puis obtenir leur pardon.

Le gouverneur du Missouri a gracié un couple qui a été notoirement enregistré en train de pointer des armes à feu devant leur maison de luxe sur un groupe de manifestants de Black Lives Matter l’été dernier. Mardi, le gouverneur Mike Parson, un républicain, a annoncé la grâce de Mark et Patricia McCloskey, qui ont plaidé coupables, respectivement, de délit d’agression et de harcèlement en juin. Le couple a brandi un fusil d’assaut et un pistolet semi-automatique alors qu’un groupe de manifestants pour la justice raciale passait devant chez eux en route pour une manifestation l’été dernier. “Mark McCloskey a déclaré publiquement que s’il était impliqué dans la même situation, il aurait exactement le même comportement”, a déclaré mardi Joel Schwartz, l’avocat du couple. « Il croit que le pardon justifie cette conduite. »

Tout comme certains d’entre nous refusent de croire que les insurgés qui ont agressé la police et envahi ce Capitole dans le but de tuer la présidente Nancy Pelosi sont aussi des terroristes.

Parmi les messages que les procureurs ont trouvés lors de l’inspection des téléphones de Oath Keepers, il y avait un chat d’Election Night qui parlait d’une “séance de tirs”, commençant par ” [Nancy] Pelosi d’abord. Il n’est pas le premier, comme le New York Times l’a documenté il y a plusieurs mois. Un partisan des Proud Boys à New York a été accusé en février 2021 d’avoir publié des menaces violentes sur le site de réseautage social conservateur Parler. Un homme du Colorado a été accusé d’avoir envoyé un texto sur « mettre une balle » à Pelosi. Un homme vivant près de Chicago a laissé un message vocal présumé sur le meurtre de démocrates le jour de l’investiture.

Et vous vous souvenez de l’émeutière du Capitole Jenna Ryan qui a pris un avion privé pour l’Insurrection et a proclamé qu’elle était une « femme blanche » qui ne passerait pas une seule nuit en prison ?

En mars, Ryan s’est vanté qu’elle “n’allait certainement pas en prison”. « Désolé, j’ai les cheveux blonds, la peau blanche, un excellent travail, un bel avenir et je ne vais pas en prison. Désolé de pleuvoir sur votre défilé de haineux. Je n’ai rien fait de mal », a écrit Ryan sur Twitter.

Il s’avère qu’elle n’avait pas tort – elle vient de plaider coupable et a reçu une amende de 500 $ mais pas de peine de prison [yet].

La justice n’est-elle pas aveugle ?

C’est une maladie. C’est une infection. c’est une peste.

Nous avons désespérément besoin du remède – qui est malheureusement la chose la plus difficile à réaliser, car c’est le courage. Le courage de défier nos propres peurs et inquiétudes les plus profondes et les plus sombres. Courage de prendre le risque que la personne qui vous fait peur n’est peut-être pas si mal que ça. Que même si nous avons déjà eu de mauvaises expériences, même si nous n’en savons rien, même si les médias nous ont systématiquement enseigné – à travers des décennies de représentation majoritairement blanche, majoritairement masculine à l’écran – que même si nous avons un atavique la terreur que les personnes non blanches et/ou d’autres genres soient effrayantes et dangereuses, nous devons avaler cette boule nerveuse au creux de notre estomac et les traiter comme un être humain de toute façon.

Nous devons être prêts à accepter que même les choses que nous pensons généralement « savoir » les uns des autres – des choses avec lesquelles nous avons été méthodiquement entraînés et endoctrinés – pourraient être complètement fausses dans n’importe quel cas spécifique.

Nous devons vivre sans peur. Nous devons oublier ce que nous pensons savoir et apprendre ce que nous ne savons pas. Nous devons vivre avec courage et grâce.

Nous devons traiter tout le monde comme s’ils étaient Ray Roseberry et Jenna Ryan.

Que le ciel nous aide.

Dimanche 22 août 2021 · 3:46:48 +00:00 · Frank Vyan Walton

Là, je dis juste… ce traitement n’est pas typique mais la violence, et surtout le mensonge des agents après coup, est encore bien trop courante.

Comme le déclare l’hôte, cela viole les règles, mais les règles ne semblent pas être appliquées. Des incidents comme celui-ci, et ceux qui sont plus meurtriers, doivent être examinés de manière indépendante. Oui, les agents qui mentent sur leurs rapports doivent être inculpés d’un crime. Je dirais que la loi fédérale doit être ajustée pour permettre une enquête et une inculpation de tout incident où une force inutile et non autorisée est utilisée. En outre, la norme établie par Tennesee v Garner – lorsque la cause probable que le suspect est une menace mortelle doit être établie avant que la force meurtrière ne soit appliquée – doit être une norme nationale.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.