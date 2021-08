White répond à la menace physique de Jake Paul : “C’est logique, parce que je suis dans la tranche d’âge des gars avec qui il se bat.”

in

Alors qu’il se prépare pour son quatrième concours de boxe professionnelle, Jacques Paul n’a pas oublié Dana Blanc.

Le ‘Problem Child’ affronte l’ancien champion poids welter de la UFC, Tyron Woodley Et, lors de l’avant-match, il a mentionné qu’il éliminerait White s’il le rencontrait.

Après le UFC Las Vegas 35, White s’est entretenu avec les médias et, interrogé à ce sujet, a déclaré qu’il était logique que Paul soit intéressé à l’attaquer.

“Cela a du sens, en fait”, a déclaré le président de l’UFC (via MMA Fighting). “Parce que je suis dans la tranche d’âge (52 ans) des gars avec qui il se bat.”

Bien que White ait pris les commentaires de Paul en dérision, il lui a conseillé de “faire la queue” si telle est son intention.

« Laissez-moi vous dire quelque chose : faites la queue », a conseillé White. « Il y a plein de gens qui voudraient m’attaquer. Se mettre en rang. C’est une très longue file, mon ami. Vous devrez attendre longtemps. Cela ne me dérange pas parce que c’est l’affaire dans laquelle nous sommes. C’est une entreprise très nuisible. Je dis tout le temps des choses blessantes sur les combattants, et cela fait partie du sport.

Sans compter sa victoire contre le youtuber AnEsonGib, Paul a remporté des victoires par TKO contre l’ancien attaquant des Knicks de New York Nate Robinson (37 ans) et ancien champion poids welter de Bellator et UN championnat, Ben Askren (37 ans). Woodley, quant à lui, aura 40 ans en avril prochain.

