White Sox smash Twins avec 16 pistes

Le joueur de deuxième but Nick Madrigal a réussi trois coups sûrs, y compris son premier circuit de la ligue majeure, et le joueur de champ intérieur Danny Mendick a frappé son premier Grand Chelem en carrière quand les White Sox de Chicago ont battu les Twins du Minnesota en battant 16-4.

Sept joueurs ont eu plusieurs coups sûrs avec Chicago, qui a affiché des sommets de la saison en coups sûrs (18) et en points. Les White Sox ont remporté neuf de leurs 11 derniers matchs, dont quatre victoires consécutives contre le Minnesota. Le partant gaucher Dallas Keuchel (3-1) a été le bénéficiaire, lançant sept manches et accordant trois points et sept coups sûrs.

Le starter JA Happ (2-2) a de nouveau été maltraité par les White Sox. Happ a accordé six points en 3 2/3 manches et a accordé 15 touchés à Chicago lors de ses deux derniers départs. Happ n’avait accordé que six points à ses cinq premiers départs pour les Twins après avoir signé en tant qu’agent libre pendant l’intersaison. Son ERA est passé de 1,91 à 5,35 lors des deux derniers départs.

Le joueur de troisième but Josh Donaldson a réussi un circuit de deux points et le défenseur central Rob Refsnyder a réussi quatre coups sûrs pour le Minnesota, qui a perdu sept des huit matchs.

Le joueur de premier but cubain José Abreu ratera toute la série avec une cheville gauche enflée. Abreu a été blessé en glissant dans le marbre dimanche. Les rayons X étaient négatifs et une IRM a montré une inflammation. Le manager des White Sox, Tony La Russa, a déclaré qu’Abreu reviendrait probablement pour le match de vendredi soir à New York après une journée de congé jeudi.

Les géants remportent la victoire

Le starter Logan Webb a lancé six manches sans but et le Géants de San Francisco l’a soutenu avec trois circuits, ce qui les a aidés battre les Reds de Cincinnati 6-3 et consolider les dirigeants de la division ouest de la Ligue nationale. Les circuits sont venus du joueur de troisième but vénézuélien Wilmer Flores, du voltigeur droit Mike Yastrzemski et du deuxième but hondurien Mauricio Dubón. Webb (3-3) a accordé six coups sûrs, en a retiré quatre et a marché un frappeur.

Les Reds ont laissé les buts chargés dans la deuxième manche, mais Webb n’a pas permis à un coureur de dépasser la seconde pour le reste de sa sortie et a induit une paire de balles de jeu double.

Les Reds ne se sont pas aidés défensivement. Closer Tyler Rogers était responsable d’obtenir les trois derniers “retraits” du match avec un coup sûr permis et a assuré le cinquième arrêt de la saison.

Les Giants ont chargé les buts dans la première manche contre le partant Sonny Gray (0-3) et ont conduit dans une course lorsque le joueur de deuxième but Jonathan India a mal joué un ballon potentiel en double jeu à la fin de la manche.

Dans le quatrième des Giants, l’arrêt-court vénézuélien Eugenio Suárez a raté un terrain qui a permis à l’arrêt-court Brandon Crawford d’atteindre. Flores a enchaîné avec son troisième circuit de la saison, un tir au premier rang des gradins du champ droit. Yastrzemski a réussi un circuit de 131 mètres au centre droit avec deux retraits au cinquième, et Dubon l’a poussé 5-0 avec un seul tir de deux retraits au sixième.

Le voltigeur gauche Jesse Winker a frappé un simple touché pour les Reds au septième. Un autre ranger, droitier, Nick Castellanos et Suarez ont frappé des circuits consécutifs à la huitième.

Gray a effectué cinq manches, accordant cinq coups sûrs et quatre points mérités avec trois retraits au bâton, ce qui n’a pas empêché sa défaite.

James McCann met en place un bâton gagnant pour les Mets

Le frappeur de pincement James McCann a brisé une égalité sans but avec un doublé au septième, le receveur hispanique Tomás Nido a réussi trois coups sûrs et le New York Mets a surmonté plus de blessures dans le Victoire 3-1 contre les Braves d’Atlanta.

Avec les buts chargés dans la septième manche, le voltigeur droit des Mets Kevin Pillar a été touché au nez par un lancer de 153 mi / h de Jacob Webb, forçant une course. Pillar fut projeté au sol et du sang jaillit de son nez alors qu’il relevait la tête. Certains joueurs de Braves sur le terrain, dont Webb, ont montré leur choc et leur inquiétude face à la scène désagréable. Pillar était capable de marcher alors qu’il était rapidement escorté hors du terrain, des serviettes couvrant son visage. Les membres de l’équipe de champ ont travaillé pour couvrir le sang restant dans la zone de la surface du frappeur pendant que les Braves effectuaient un changement de lancer, éliminant Webb. Il n’y a pas eu de rapport immédiat des Mets sur l’état de Pillar.

Le partant new-yorkais Taijuan Walker a accordé un coup sûr sur trois manches sans but avant de repartir avec une tension du côté gauche. Le relève Sean Reid-Foley (1-0) n’a pas permis un coup sûr en trois manches sans but. Le plus proche portoricain, Edwin Díaz, a marché vers le joueur de premier but Freddie Freeman avec un retrait en neuvième manche avant de clôturer le match pour son sixième arrêt.

Les blessures de Walker et Pillar sont survenues après que les Mets ont ajouté le voltigeur Michael Conforto et le joueur de deuxième but Jeff McNeil à la liste des handicapés de 10 jours pour des tensions aux ischio-jambiers avant le match. Le starter Jacob deGrom est déjà sur la liste des handicapés, rebondissant de la tension sur le côté droit.

Le voltigeur new-yorkais Johneshwy Fargas a réussi un doublé en huitième pour son premier coup sûr à ses débuts dans les ligues majeures.

Le joueur de troisième but Austin Riley a frappé un circuit au huitième de Trevor May pour le seul point d’Atlanta.

Le gaucher des Braves Max Fried (1-2) est sorti après avoir accordé un doublé à Nido pour ouvrir le septième. McCann a brisé l’égalité sans but avec son doublé au champ gauche de Webb. Avec deux retraits et les bases chargées, le lancer errant de Webb a frappé Pillar pour forcer la deuxième manche.

Contreras et Báez punissent leur ancien coéquipier Lester

Le receveur vénézuélien Willson Contreras, le voltigeur droit Jason Heyward et l’arrêt-court Javier Báez ont chacun frappé le starter Jon Lester à son retour à Chicago, et les Cubs ont battu les Nationals de Washington 7-3. Lester et le voltigeur de gauche Kyle Schwarber, deux membres clés de l’équipe du championnat des World Series 2016 de Chicago, ont entendu de vifs applaudissements tout au long de la nuit lors de leur premier match contre leur ancienne équipe. Contreras a passé son bras autour des épaules de Schwarber avant de frapper dans la première manche, et le receveur a donné un bref câlin à Lester lorsque le lanceur était au marbre dans la troisième manche.

Schwarber a célébré avec un home run de deux points dans les tribunes de Wrigley Field au quatrième. Selon la coutume du stade emblématique de Chicago, même pour de vieux amis comme l’affable Schwarber, la balle a été lancée sur le terrain.

Entre les ovations debout et les acclamations de Lester et Schwarber, les Cubs se sont concentrés sur leur travail lors de leur troisième victoire en quatre matchs. Le partant Adbert Alzolay (2-3) a lancé cinq manches de trois points lors de sa première victoire depuis le 29 avril. Le joueur de deuxième but Nico Hoerner a volé un coup chargé de base au troisième but Starlin Castro avec un énorme arrêt en piqué au huitième. Le frappeur de pincement Eric Sogard et Heyward ont ajouté des simples marqueurs de points qui ont aidé Chicago à fermer la voie.

L’arrêt-court Trea Turner a frappé son 10e circuit pour Washington, qui en avait remporté trois sur quatre. Le joueur de premier but Josh Bell a atteint le départ trois fois avec deux simples et une marche.

La une fréquentation de 11144 fans, un record de la saison pour Wrigley Field, il a salué Schwarber avec une ovation debout après que les Cubs aient rendu hommage au cogneur avec une vidéo des faits saillants d’avant-match. C’était plus ou moins la même chose quand Schwarber marcha vers l’assiette dans le premier. Lester, 37 ans (0-2), a reçu le même traitement lorsqu’il a pris le monticule pour le bas de la première manche. Le gaucher ôta brièvement sa casquette en signe de gratitude, puis retourna rapidement à sa routine. L’accueil chaleureux de Lester a rapidement cédé la place à une série de coups durs pour les Cubs, qui ont marqué dans chacune des trois premières manches. Le tir de deux points de Heyward a porté le score à 3-0 dans le deuxième, et Contreras a frappé son huitième circuit dans le troisième.

Après que Schwarber a réduit l’avance de Chicago à 4-3 à son sixième de l’année, Baez a chassé Lester avec un tir du champ opposé avec un retrait dans le sixième. Lester entendit une autre vive acclamation alors qu’il quittait le terrain pour entrer dans la cabine des visiteurs.

Les Rangers brisent une séquence de défaites

Le voltigeur de centre cubain Adolis Garcia et l’ailier gauche Willie Calhoun ont marqué lors de la Rangers du Texas a mis fin à une séquence de six défaites consécutives avec un Victoire 5-2 sur les Yankees de New York. Les frappes opportunes des Rangers ont empêché le starter Gerrit Cole d’essayer de devenir le vainqueur des six premiers matchs de la nouvelle saison en Ligue américaine. Cole (5-2) a accordé un sommet de la saison de cinq points et sept coups sûrs et a été retiré après que Garcia ait mené le sixième avec un simple au 89e lancer du droitier, en plus de marcher deux après avoir échoué à rentrer chez lui. cinq sorties précédentes. Le 11e coup de circuit de Garcia était un panier opposé au début du deuxième et était le premier de trois coups sûrs consécutifs en extra-base.

Le frappeur désigné David Dahl et l’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa ont enchaîné avec des doubles consécutifs pour le mettre 2-1 et devant le Texas pour rester. Garcia a volé le marbre, dans le cadre d’un double vol à deux retraits en sixième manche après le départ de Cole, pour une avance de 5-1.

Les Rangers, qui venaient de terminer leur premier road trip sans victoire en au moins six matchs depuis 1991, n’avaient pas gagné depuis leur dernier match à domicile le 9 mai contre les Mariners de Seattle, lorsqu’ils avaient atteint 0,500 pour la deuxième fois cette saison.

Jordan Lyles (2-3) a retiré six manches en six manches, ce qui lui a valu sa première victoire en huit départs depuis ses débuts dans la saison le 4 avril.

Trois des quatre premiers frappeurs des Yankees ont eu des simples, et le coup sûr du troisième but colombien Gio Urshela les a menés 0-1. Mais ils n’ont eu qu’un seul autre porteur de ballon au-delà de la première base contre le droitier du Texas. Le relève Ian Kennedy a réussi un neuvième parfait pour son 11e arrêt en tête de l’AL en 11 occasions.

Le premier coup de circuit du joueur de premier but Luke Voit de la saison était un tir en solo dans le huitième des Yankees. Calhoun, qui a réussi un doublé au début du premier, a frappé son cinquième circuit avec lequel il a commencé la cinquième manche.

La séquence record de franchise de Cole de 12 départs consécutifs au cours de laquelle il a accordé deux points mérités ou moins s’est terminée, le gardant à égalité avec Whitey Ford (1963) et Chad Green (2017-19). Cole a également brisé une série de cinq départs consécutifs en au moins six manches et sans battre un frappeur, une en dehors du record d’équipe établi par David Wells il y a 18 ans. La durée de 41 2/3 de la manche de Cole sans marche depuis le 12 avril s’est terminée lorsque le voltigeur droit Joey Gallo a atteint un retrait dans la troisième. Le ballon a passé le receveur Kyle Higashioka, et Gallo a décollé et a encerclé le premier but avant de trébucher puis de devoir courir dans le sac pour éviter une sortie embarrassante.