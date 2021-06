White Stones du bassiste d’Opeth Martin Mendez sortira l’album “Dancing Into Oblivion”

En tant que bassiste des légendes du prog OPETH, Martín Méndez a gagné en popularité dans le monde entier et maintenant il revient avec un autre broyeur de death metal vertueux qui capture la peur, la perte de contrôle et le désespoir du verrouillage dans huit nouveaux morceaux. Pour “Danser dans l’oubli”, son projet PIERRES BLANCHES va plus loin dans la voie du métal extrême progressif avec des grognements obsédants, des intermezzi induits par le jazz et un niveau incroyable de perfection technique.

PIERRES BLANCHES a dévoilé son premier clip vidéo pour la chanson “Chaîne de commande”. Influencé par Jean Coltrane et Wilbur Harden, la piste permet à plusieurs genres de coexister et de s’harmoniser les uns avec les autres tout en créant une atmosphère de métal extrême menaçante de peur et d’isolement – la bande-son parfaite pour le verrouillage.

“Danser dans l’oubli” sortira sur CD, vinyle (clair et marbré noir/rouge) ainsi qu’en numérique.

“Danser dans l’oubli” liste des pistes :

01. La Menace



02. Nouvel âge des ténèbres



03. Chaîne de commande



04. Titans de fer



05. Rêve tissé



06. Mentir ou mourir



07. Liberté en captivité



08. Acacia

Lorsque PIERRES BLANCHES publié “Kuarahy”, ils sont devenus le premier groupe espagnol à signer Records d’explosion nucléaire, cimentant leur premier album comme une étape sans précédent. Maintenant avec “Danser dans l’oubli”, le groupe revient avec un son plus compact, après avoir travaillé dur pour garantir la plus grande attention à chaque détail pour un résultat encore meilleur que le premier disque.

Les thèmes abordés dans ce deuxième album puisent dans les sentiments qui Martin lui-même affirme avoir vécu pendant le confinement imposé par la pandémie de COVID-19.

“Je l’ai commencé très apaisé en mars quand ‘Kuarahy’ a été libéré et le verrouillage a commencé », dit-il. « J’ai écrit le nouveau disque et il s’est si bien passé. C’est mon point de vue, des sentiments que j’ai eu pendant la période de confinement, en cette année bizarre. J’ai profité du moment et je me sens excité à ce sujet.”

Les hauts et les bas émotionnels qu’une situation comme celle-ci génère se reflètent sur ce disque. Comme Méndez dit: “C’est un mélange de sentiments pendant le verrouillage, des sentiments qui vont de la peur à l’incertitude ainsi que la confusion lorsque vous ne connaissez pas l’avenir et que vous vous sentez presque comme si le temps s’était arrêté. Les musiciens pourraient être les derniers qui sera de retour au travail et nous n’avons aucun signe d’un retour plus tôt, ce qui crée une énorme incertitude. J’ai une famille et je dois m’en occuper. Cette situation crée un sentiment d’inconfort que vous pouvez ressentir sur l’album”, avoue-t-il, ajoutant également que “sinon ça a été agréable d’avoir autant de temps à la maison avec la famille et ces petits moments paisibles sont aussi dans la musique. J’ai choisi d’inclure quelques intermèdes entre les chansons donc il est un contraste plus élevé et il est plus facile d’apprécier les différents sentiments tout au long. “

Les éléments musicaux les plus marquants de ce nouveau disque sont les genres disparates qui parviennent à coexister. Il y a une part d’agressivité, qu’on voit lever la tête dans une frénésie instrumentale, ainsi que des subtilités douces et délicates qui développent une atmosphère qui entoure l’auditeur. Il y a une dynamique distincte parmi les chansons, avec des interludes permettant à l’écoute de reprendre son souffle et d’apprécier ce qu’elle entend.

Décrire le type de musique, Martin dit: “C’est difficile de définir le style de cet album. Je n’aime pas taguer la musique. C’est du métal pour moi. Il a des éléments de mon interprétation du death metal mais il a aussi d’autres influences conscientes d’autres genres. Cela me montre en tant que musicien et montre mes goûts musicaux dans l’agitation d’essayer de faire quelque chose de différent.”

Méndez rappelle le processus d’écriture de ce disque : « Le premier [song] j’ai écrit était ‘Chaîne de commande’, où j’avais l’idée d’écrire des chansons plus audacieuses que sur le disque précédent où je me restreignais et ne voulais rien jouer de trop technique, je voulais juste créer quelque chose qui soit plus agréable à l’oreille. Dans celui-ci, je voulais faire quelque chose de légèrement plus élaboré et technique, musicalement, pour ajouter de la couleur. La première influence que j’ai eue pour ‘Chaîne de commande’ était d’un Jean Coltrane et Wilbur Harden album, alors que dans « Nouvel âge des ténèbres » l’influence est venue en écoutant DÉICIDE, donc les influences sont vraiment très variées sur cet album.” Quelque chose que le groupe visait délibérément sur cet album était la brièveté. Eloi Boucherie explique comment lui et Méndez pensez : « C’est mieux un album que vous voulez réécouter qu’un disque que vous désirez terminer avant qu’il ne se termine », puis « vous en redemandez ».

Le processus d’écriture de “Danser dans l’oubli” a été assez similaire à la précédente “Kuarahy” mais avec quelques changements clairs. Martin composé tous les instrumentaux de l’album mais, comme il le dit : « J’ai laissé des sections ouvertes à l’interprétation de chacun des autres musiciens, à la fois à la batterie et au chant. Éloi a écrit les paroles cette fois et nous les avons ensuite travaillées ensemble tout en travaillant les parties vocales pour obtenir le résultat final en studio”.

PIERRES BLANCHES une fois de plus enregistré à Ferme des studios de sons (Barcelone), propriété de leur chanteur Éloi. Ils étaient satisfaits du son de “Kuarahy” et l’expérience de l’enregistrement de cet album et le confort de tout faire avec leurs propres outils ont rendu les choses plus faciles.

“Tout a été ‘fait maison’ car c’est une façon de travailler et une philosophie que j’aime. Vous avez plus de contrôle et vous pouvez mieux faire valoir vos idées”, Méndez — qui a également créé la couverture pour “Danser dans l’oubli” ensemble avec Sandra, son partenaire depuis de nombreuses années — explique.

Le mixage final et le mastering de ce deuxième album ont été réalisés par Jaime Gomez Arellano à Studios Orgone (Royaume-Uni) parce que le groupe était plus que satisfait du travail qu’il a fait sur “Kuarahy” et ils voulaient répéter cette grande expérience. Éloi, en tant que chanteur et aussi le gars qui a enregistré la musique envoyée à Studios Orgone, reconnaît “l’enregistrement a eu plus d’expérience et une meilleure qualité sonore parce que nous avons pris de meilleures décisions pendant la pré-production grâce à un niveau plus élevé de conscience de nous-mêmes en tant que groupe. Jaime nous connaissions mieux aussi, ce qui a simplifié le processus et a contribué à faire “Danser dans l’oubli” aussi bon que possible.”

La programmation s’est enrichie de la participation de l’équipe aux multiples facettes Joan Carles Marí Tur à la batterie (qui joue aussi dans d’autres groupes comme FACE AU PEUT-ÊTRE). Les solos de guitare étaient le travail de Joao Sassetti (qui faisait déjà partie de la tournée de PIERRES BLANCHES). Sassetti vit au Portugal et il ne pouvait pas être en studio à Barcelone, alors il a enregistré ses solos et les a envoyés numériquement pour intégration dans les chansons finales. L’enregistrement des instruments a été plus organique et comme Boucherie dit: “Le son original a été conservé autant que possible dans chaque élément” et il a apporté une touche naturelle/brute pour “Danser dans l’oubli” tout comme le groupe l’avait espéré et attendu.

PIERRES BLANCHES est:

Martín Méndez – Basse, Guitares



Joao Sasseti – Solos de guitare



Eloi Boucherie – Voix



Joan Carles Marí Tur – Tambours

Crédit photo: Sandra Artigas