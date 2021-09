Whitecaps de Vancouver contre FC Dallas

25/09/2021 à 04h01 CEST

Les Whitecaps de Vancouver jouera son trente-cinquième match en Major League Soccer contre le FC Dallas, qui débutera dimanche prochain à 4h00 dans le Stade BC Place.

Les Whitecaps de Vancouver Il atteint le trente-cinquième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Rapides du Colorado. De plus, les locaux ont gagné dans sept des 24 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 30 buts pour et 34 contre.

Pour sa part, FC Dallas ne pouvait pas faire face à la Dynamo de Houston lors de son dernier match (3-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière en championnat. Sur les 26 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le FC Dallas Il en a remporté six et additionne le chiffre de 43 buts encaissés contre 38 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Whitecaps de Vancouver Il a affiché des chiffres de six victoires, quatre défaites et deux nuls en 12 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le FC Dallas a gagné deux fois et a fait match nul trois fois en 14 matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Whitecaps de Vancouver Ajoutez un résultat positif à la maison.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Whitecaps de Vancouver, les chiffres indiquent six victoires, trois défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué le Whitecaps de Vancouver et le FC Dallas dans ce tournoi, c’était en juillet 2021 et ils ont fini par faire match nul 2-2.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant la dispute du match, le Whitecaps de Vancouver est en avance sur le FC Dallas avec une différence de trois points. L’équipe de Marc dos santos Il arrive au match en neuvième position et avec 30 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est onzième avec 27 points.