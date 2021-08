Whitechapel annonce l’album ‘Kin’ et sort le clip de ‘Lost Boy’

Knoxville, Tennessee métallurgistes de la mort WHITECHAPEL sortira son nouvel album, “Proche”, le 29 octobre via Disques de lames de métal.

Pour un premier aperçu du disque, un clip pour “Garçon perdu”, réalisé par Miles Skarin, peut être consulté ci-dessous.

A ce stade du jeu, le nom WHITECHAPEL impose le respect. Déjà assis sur l’un des catalogues les plus enviables du métal contemporain, en 2019, ils ont abandonné “La vallée”, présentant une évolution confiante de leur son et se positionnant comme une véritable sortie historique qui établit une nouvelle norme pour le genre.

“Pour moi, c’était comme si les étoiles s’alignaient pour que nous créions notre disque presque parfait en ce qui concerne l’écriture de chansons, la performance vocale, le mix et le master, et l’artwork”, explique le guitariste. Alex Wade. “Nous aimons considérer nos albums comme des chapitres de notre carrière, et c’est un chapitre que je n’oublierai jamais. Je pense que cela a vraiment renforcé le fait que nous pouvons adopter un nouveau son, et si nous l’exécutons correctement, alors la base de fans va soutenez et profitez-en.”

En 2021, WHITECHAPEL revient avec le successeur de cet album, le puissant “Proche”, qui est une collection encore plus dynamique et diversifiée, faisant avancer le son du groupe vers de nouveaux territoires sans perdre de vue ce qui les a amenés à ce point.

“Je pense qu’avec chaque album, nous apprenons ce qui a le mieux fonctionné sur le dernier et essayons de l’utiliser dans notre écriture”, ajoute le chanteur. Phil Bozeman. “Au début de l’écriture, il y a eu des discussions sur le fait que l’album ressemble à ‘La vallée’ la partie II, pas littéralement appelée comme ça, mais dans la façon dont les chansons sonnent et s’écoulent à travers elle. C’est vraiment un disque de type narration comme ‘La vallée’ était. Musicalement, nous voulons juste créer ce avec quoi nous vibrons à un moment donné. Nous écrivons de la musique avec ce que nous ressentons et non ce que l’on attend de nous, tandis que sur le plan des paroles, l’idée de continuer à partir de l’histoire de ‘La vallée’ a toujours été le but.”

Le disque qui en résulte explore beaucoup de territoires sonores et émotionnels, et pour la première fois, on pourrait dire qu’un WHITECHAPEL disque est autant un album de rock que de métal, une affirmation Patauger d’accord avec.

“C’est toujours un album de métal, mais il y a des éléments du disque qui ont plus une ambiance rock et ouverte”, dit-il. “Nous voulions vraiment que ces chansons respirent, aient de la vie et sonnent plus fort que tout ce que nous avons fait jusqu’à présent. Nous avons exploré davantage le chant sur ‘Proche’ trop. Cela n’aurait aucun sens que la majorité des fans apprécient ce son puis s’en détournent. “Garçon perdu” et “Aux Loups” aussi brutal et dentelé que le métal extrême l’est, et tandis que Bozeman explore davantage sa voix chantée à grande échelle, il se déchaîne également avec son rugissement caractéristique sur les onze pistes de l’album.

Suivi de “Proche” a été principalement fait au guitariste Zach Maître de maisonhome studio avec producteur Mark Lewis produire son cinquième d’affilée WHITECHAPEL album, créant un environnement de travail très confortable.

“Créer des enregistrements avec [Mark] a un flux sans effort, et nous pouvons suivre les choses assez rapidement et efficacement ces jours-ci », explique Patauger. “marque a une grande oreille pour nous donner des sons de guitare et de batterie uniques et complémentaires pour les chansons que nous essayons d’enregistrer. David Castillo à Studios fantômes en Suède pour le mélange, avec Ted Jensen le maîtriser à Nashville, Tennessee. Maintenant, avoir un autre album dont ils peuvent être aussi fiers que son prédécesseur, cela leur est très utile alors qu’ils regardent vers l’avenir. “Je vois plus de croissance et un potentiel illimité”, dit Patauger. « Je pense que nous avons trouvé une excellente formule sur ‘La vallée’, et nous l’avons utilisé pour créer un autre disque monumental pour notre carrière que j’ai hâte que les gens écoutent. Nous espérons continuer à développer notre fanbase avec ce nouvel album, et cherchons toujours à aller dans une direction positive. Je suis ravi que la pandémie diminue pour que le monde des tournées revienne à la vie et puisse interpréter ces chansons massives que nous avons créées de la manière dont elles étaient censées être entendues – en direct et fort. »

“Proche” liste des pistes :

01. Je te trouverai



02. Garçon perdu



03. Une symphonie ensanglantée



04. Anticure



05. Ceux qui nous ont fait



06. L’histoire est silencieuse



07. Aux Loups



08. Orphelin



09. Sans vous



dix. Sans nous



11. Proche

Crédit photo: Alex MorganWHITECHAPEL c’est :

Phil Bozeman – voix



ben sauvage – guitare



Alex Wade – guitare



Gabe Croustillant – basse



Zach Maître de maison – guitare



Alex Rüdinger – tambours