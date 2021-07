Whitesnake accueille le chanteur de l’orchestre transsibérien Dino Jelusick

SERPENT BLANC a annoncé l’ajout d’un chanteur/multi-instrumentiste croate Dino Jelusick dans les rangs du groupe. Jelusick est membre du groupe de vente multi-platine ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN et faisait auparavant partie de SALE SHIRLEY (avec Georges Lynch), CONDUITE DES ANIMAUX et enregistré avec beaucoup d’autres. Dino chante, tourne et enregistre depuis l’âge de cinq ans. En plus d’être un leader, ses principaux instruments sont les claviers mais il joue également de la basse, de la guitare et de la batterie. Il a terminé l’académie de musique et a fait du théâtre.

SERPENT BLANC‘s David Coverdale déclare : « Je suis absolument ravi d’accueillir les très doués Dino Jelusick à SERPENT BLANC. Nous avons eu nos yeux et nos oreilles sur lui depuis que nous avons joué à Zagreb ensemble il y a deux ans. Tu vas l’aimer!”

Dino dit qu’il a été influencé par SERPENT BLANC et Coverdale dès le plus jeune âge.

“Je suis plus qu’honoré de faire partie de l’un de mes groupes préférés de tous les temps”, a-t-il déclaré. “Pour recevoir l’appel téléphonique de David Coverdale est quelque chose dont tous les chanteurs et musiciens de ma génération ne peuvent que rêver ; cela semble toujours complètement surréaliste. J’ai hâte de commencer à prendre la route avec SERPENT BLANC et, comme le grand CC m’a dit lui-même, pour donner un morceau de mon identité au son de ce groupe emblématique.”

Dans d’autres nouvelles, SERPENT BLANC et ÉTRANGER prendra la route à travers le Royaume-Uni et l’Irlande au printemps prochain aux côtés d’invités très spéciaux L’EUROPE . Le trek débutera à Dublin le 10 mai 2022 avant de frapper Glasgow, Newcastle, Londres, Manchester, Nottingham et Birmingham, et de se terminer à Cardiff. Les billets seront mis en vente publique ce vendredi 30 juillet à partir de 9 h (Royaume-Uni).

Ensemble SERPENT BLANC et ÉTRANGER revendiquer un catalogue qui s’étend sur des décennies avec des succès séminal et anthémique tels que “Ici, je recommence”, “Encore de la nuit” et “Est-ce l’amour” (SERPENT BLANC), “Je veux savoir ce qu’est l’amour”, “Héros du Juke Box” et “Froid comme la glace” (ÉTRANGER), pour n’en citer que quelques-uns. Invités très spéciaux L’EUROPE  apporteront leur électrisante ‘Le compte à rebours final” et plus encore à cette tournée de six dates au Royaume-Uni.

Dit Coverdale: “Après tous les défis extraordinaires que nous avons traversés ensemble au cours de la dernière année et demie, je suis plus que ravi de pouvoir annoncer nos dates au Royaume-Uni en 2022. Je prie chaque jour pour que nous puissions tous y arriver et partager à nouveau des moments inoubliables soirées ensemble et célébrer l’incroyable voyage que nous avons fait depuis près de 50 ans. Garçons et filles… SERPENT BLANC, ÉTRANGER et L’EUROPE … Ça ne va pas mieux ! Faisons de cette nuit un souvenir… et faisons-en [email protected]’ bruit!!!

ÉTRANGER‘s Mick Jones déclare : “Nous avons hâte de commencer l’été au Royaume-Uni et en Irlande avec une tournée massive aux côtés de nos amis SERPENT BLANC et L’EUROPE . Nous sommes impatients de jouer tous nos plus grands succès pour nos fans et de jouer à travers le pays. »

L’EUROPE ‘s Joey Tempête dit : « Quel début explosif pour l’été 2022 pour nous ! Une tournée des arènes au Royaume-Uni et en Irlande avec nos amis à SERPENT BLANC et ÉTRANGER! OUI! Une soirée de quelques-uns des plus grands hymnes du rock classique ! Nous sommes vraiment honorés d’être invités en tant qu’invités spéciaux.”

Le 29 octobre 2021, SERPENT BLANC sortira des éditions de luxe CD et LP nouvellement remasterisées et remixées de “Coeur agité”, ainsi que des démos et des extraits de studio inédits et un DVD. Le DVD comprend des clips vidéo et un aperçu des coulisses de la réalisation de l’album avec de nouvelles interviews de Coverdale. L’ensemble est accompagné d’un livre cartonné rempli de photos rares et inédites de l’époque.

SERPENT BLANC, ÉTRANGER et L’EUROPE  Dates de la tournée 2022 :

10 mai – 3Arena, Dublin



12 mai – SEC (SSE Hydro Arena), Glasgow



14 mai – Utilita Arena, Newcastle



16 mai – L’O2 Arena, Londres



18 mai – AO Arena, Manchester



20 mai – Motorpoint Arena Nottingham



22 mai – Utilita Arena Birmingham



25 mai – Motorpoint Arena Cardiff



