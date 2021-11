Whitesnake annonce la nouvelle bassiste Tanya O’callaghan

SERPENT BLANC a annoncé l’ajout du bassiste Tanya O’Callaghan dans les rangs du groupe.

Tanya rejoint le David Coverdale-tenue frontale en remplacement du bassiste de longue date Michel Devin dont le départ a été révélé ce week-end.

Coverdale a déclaré dans un communiqué: « Eh bien, eh bien, eh bien… mesdames et messieurs… garçons et filles… nous sommes très fiers d’annoncer et de vous présenter à tous notre nouveau serpent… ou devrais-je dire… serpent !!! SERPENT BLANC chorale bienvenue à la tornade irlandaise!!! Un derviche tourneur d’interprète qui, selon nous, apportera une musicalité fraîche, nouvelle et excitante et une énergie bienvenue au groupe, à la fois en studio et sur scène… La voici… Irlandaise née et élevée… la seule et unique… Tanya O’Callaghan!!!

« Pour quelque raison que ce soit, SERPENT BLANC n’a jamais présenté de musicienne dans le groupe auparavant… Bad boys!!!…Mais quand nous avons vu Tanya jouer avec notre ami Steven Adler‘s band au M3 festival en 2019 & nous avons tous été bluffés… Une performeuse électrisante… Quand SERPENT BLANC & Michel Devin ont décidé de se séparer, Tanya était la première personne à qui nous avons tendu la main et, heureusement, elle a accepté notre invitation à devenir un serpent…

« Nous sommes ravis et ravis d’accueillir Tanya O’Callaghan à SERPENT BLANC!!!

« Laissez la musique parler !!! »

Coverdale, qui a eu 70 ans en septembre, a récemment confirmé qu’il prévoyait de se retirer des tournées après SERPENT BLANCprochain lot de concerts à travers le monde.

Même si Coverdale ne fonctionnera plus avec SERPENT BLANC, il prévoit toujours d’écrire et d’enregistrer du nouveau matériel une fois qu’il se sera retiré de la route.

Au début de l’année dernière, SERPENT BLANC a été contraint d’annuler sa tournée américaine avec SAMMY HAGAR & LE CERCLE et GARDE DE NUIT pour que Coverdale pourrait subir une intervention chirurgicale pour hernie inguinale bilatérale. Finalement, tous les spectacles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Coverdale ses deux genoux ont été remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, » Chair & Sang « , qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.



