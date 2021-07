Whitesnake annonce les deux premiers concerts de ‘The Farewell Tour’

SERPENT BLANC a annoncé les deux premiers concerts dans le cadre de sa prochaine tournée “d’adieu”.

le David Coverdale-la tenue à l’avant est prévue pour l’année prochaine Festival Rock Imperium, qui aura lieu les 24 et 25 juin 2022 au Parque El Batel à Carthagène, en Espagne. Le groupe jouera également à Hellfest à Clisson, France le 23 juin 2022.

Coverdale a commenté : « Nous sommes très heureux d’annoncer notre participation au Festival Rock Imperium dans le cadre de la prochaine tournée d’adieu… Nous avons hâte de vous voir et de jouer pour vous !!!”

Coverdale, qui a eu 69 ans en septembre dernier, a récemment confirmé qu’il prévoyait de se retirer de la tournée après SERPENT BLANCprochain lot de concerts à travers le monde.

David discuté de son intention d’arrêter de jouer avec SERPENT BLANC tout en acceptant le premier prix « Rocks Honours » dans le cadre de Les Roches 2021 remise des prix le 11 juin.

Parler à Planet Rock’s Wyatt à propos de sa carrière de plus de cinq décennies, qui comprenait un passage avec les légendaires hard rockers britanniques VIOLET FONCÉ, Coverdale a déclaré: “Je suis très passionné par ce que je fais. J’essaie de ne pas laisser tomber mon public. Nous avons une base de fans hardcore vraiment fidèle à travers le monde.

“L’année dernière, nous étions censés faire ce qui allait être ma tournée d’adieu, et c’était complet ; c’était incroyable. Bien sûr, tout a été annulé à cause de COVID. Donc, si Dieu le veut, je pourrai le faire j’espère que l’année prochaine. Je vais montrer mon appréciation et ma gratitude pour le soutien que j’ai eu, parce que vous ne pouvez pas le faire sans un public qui vous soutient – c’est aussi simple. Et ils savent – le hardcore [fans] qui me suivent savent – je fais de mon mieux, du mieux que je peux faire à ce moment-là. Et c’est ma philosophie de travail depuis aussi longtemps que je me souvienne.”

Après Wyatt évoqué d’autres groupes qui avaient précédemment annoncé des tournées “d’adieu”, pour ensuite changer d’avis, David a répondu: “La mienne va être la tournée d’adieu parce que je frappe à 70. Vous plaisantez?! C’est assez difficile maintenant d’entrer dans mon jean.”

Même si Coverdale ne fonctionnera plus avec SERPENT BLANC, il envisage toujours d’écrire et d’enregistrer du nouveau matériel une fois qu’il se sera retiré de la route. “Je serai toujours impliqué dans la musique”, a-t-il déclaré. « Nous avons un accord à relativement long terme avec Avertisseurs. Nous avons un tas de projets à faire dans le cadre du SERPENT BLANC bannière. C’est juste la tournée. Ce n’est pas tant le spectacle qui est épuisant, c’est la tournée, et je ne peux pas tourner plus confortablement que je ne le fais. Alors j’ai parlé à mon agent et j’ai dit: ‘Je veux faire ça [farewell tour] plus que tout. C’est après 50 ans de soutien incroyable pour moi. Ne pas pouvoir dire merci au Royaume-Uni, ne pas pouvoir dire merci à l’Allemagne, au Japon, au Brésil, ce serait navrant.

“Je monte là-bas pour ce genre de choses, et donc ça devra être un programme de tournée plus facile pour que je puisse gérer et recharger les batteries afin que je ne boitille pas ou ne fasse pas de wheeling sur une chaise”, il expliqua.

“Je joue de la guitare tous les jours. Dès que je commence à jouer, je trouve des idées de chansons. Il m’est impossible de ne pas [play music]. C’est comme mon hobby. C’est quelque chose que je suis censé faire ; sinon, je pense que je ne recevrais pas toutes ces idées étonnantes de mélodies et de paroles coquines, y compris ‘Glisse le dedans’, chéri.”

Au début de l’année dernière, SERPENT BLANC a été contraint d’annuler sa tournée américaine avec SAMMY HAGAR & LE CERCLE et GARDE DE NUIT de sorte que Coverdale pourrait subir une intervention chirurgicale pour hernie inguinale bilatérale. Finalement, tous les spectacles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Coverdale ses deux genoux ont été remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, ” Chair & Sang “, qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.

