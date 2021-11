Whitesnake: Critique de l’album Restless Heart

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

OK, en termes de Whitesnake, c’est loin d’être un classique. Mais en écoutant le nouveau mix de l’album original, c’est mieux que l’histoire ne l’a peint. David Coverdale voulait que Restless Heart soit un album solo, mais pour des raisons commerciales, il est sorti en 1997 sous le nom de Whitesnake.

Maintenant, il l’a fait remixer pour correspondre à son objectif initial, et cela a amélioré des chansons comme All In The Name Of Love, Don’t Fade Away et Too Many Tears, accentuant les influences soul et blues. Et Restless Heart et You’re So Fine capturent tous deux quelque chose de l’esprit du groupe avant leurs premiers jours de pré-superstar.

Naturellement, il y a une multitude d’extras sur une édition super-luxe de 4 CD/DVD. Ceux-ci incluent des sorties en studio et des démos, qui semblent plus proches des ambitions de Coverdale que de la façon dont l’album a finalement sonné.

Le DVD contient un article sur la réalisation de Restless Heart, ainsi que sur les vidéos tournées à l’époque. Les fans peuvent également opter pour les versions double CD, double LP ou simple CD.

Restless Heart est encore relativement mineur dans le monde de Whitesnake – mais cela reste une agréable surprise.

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR