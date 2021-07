Whitesnake sortira l’édition de luxe de “Restless Heart” pour son 25e anniversaire

À la suite de SERPENT BLANCl’énorme succès mondial de , le fondateur et chanteur du groupe, David Coverdale, a entrepris d’enregistrer son troisième album solo en 1995. Cependant, le plan a déraillé lorsque la pression de sa maison de disques l’a forcé à changer de cap et à sortir “Coeur agité” sous le DAVID COVERDALE & WHITESNAKE sobriquet. Malgré les changements, l’album de 1997 a été un hit du Top 40 au Royaume-Uni. Étonnamment, le disque n’est jamais sorti aux États-Unis. Cela changera cet automne lorsque Rhinocéros présente plusieurs versions de “Coeur agité”, y compris un coffret de quatre disques.

“Restless Heart : Édition Super Deluxe” sera disponible le 29 octobre et est disponible en pré-commande dès maintenant. La collection 4CD/DVD comprend des versions nouvellement remasterisées et remixées de l’album original, ainsi que des démos et des extraits de studio inédits. Le DVD comprend des clips vidéo et un aperçu des coulisses de la réalisation de l’album avec de nouvelles interviews de David Coverdale. L’ensemble est accompagné d’un livre cartonné rempli de photos rares et inédites de l’époque.

Trois versions supplémentaires de “Coeur agité” sera disponible le jour même. First est une édition deluxe de deux CD qui comprend le nouveau remix ainsi que l’album original, nouvellement remasterisé. Suivant est une édition de luxe double-LP pressée sur un vinyle argenté de 180 grammes qui présente l’album nouvellement remixé. Et enfin, il existe une version monodisque qui présente à nouveau l’album nouvellement remixé. De plus, toute la musique sera disponible numériquement via des services de streaming.

“Restless Heart : Édition Super Deluxe” s’ouvre avec une nouvelle version remixée de l’album qui est plus proche du son Coverdale initialement destiné à sa nouvelle sortie solo. Il est suivi d’une nouvelle version remasterisée de “Coeur agité”, y compris les célibataires “Trop de larmes” et “Ne vous éloignez pas”, plus trois morceaux bonus de la version originale japonaise de l’album. Les musiciens en vedette comprennent Adrien Vandenberg, Denny Carmassi, Guy Pratt et en plus, guitariste Joël Hoekstra et claviériste Derek Sherinian qui apportent leurs talents exceptionnels à la fête.

Les deux disques suivants révèlent comment “Coeur agité” évolué, en commençant par les premières versions de pré-production de chaque piste d’album jusqu’aux prises ultérieures de ces chansons.

Le DVD contient plusieurs clips vidéo (“Trop de larmes” et “Coeur agité”) plus la featurette du making-of-the-album. Il existe également un EP vidéo contenant les trois chansons pertinentes de l’album acoustique live de 1997, “Starkers à Tokyo”, à l’origine uniquement disponible au Japon

“Restless Heart : Édition Super Deluxe” liste des pistes :

Disque 1 :

Restless Heart : Remix 2021

01. Coeur agité



02. Tu es si bien



03. Je ne peux pas continuer



04. Pleurs



05. Ramène-moi encore



06. Tout ce que tu veux



07. Trop de larmes



08. Tout au nom de l’amour



09. Ton Amour Précieux



dix. Je ne peux pas m’arrêter maintenant



11. Femme Trouble Blues



12. Restez avec moi



13. Oi (Thème pour un solo de batterie imaginaire)



14. Ne vous évanouissez pas



15. Je ne peux pas continuer (décompressé)

Disque 2 :

Restless Heart : 2021 Remaster

01. Ne vous évanouissez pas



02. Tout au nom de l’amour



03. Coeur agité



04. Trop de larmes



05. Pleurs



06. Restez avec moi



07. Je ne peux pas continuer



08. Tu es si bien



09. Ton Amour Précieux



dix. Ramène-moi encore



11. Femme Trouble Blues



12. Tout ce que tu veux



13. Je ne peux pas m’arrêter maintenant



14. Too Many Tears ’95 (Live & Drunk in the Studio avec The Horny B’stards)

Disque 3 :

Danser sur le Titanic

Premiers arrangements et obtention de pistes de batterie en studio

01. Coeur agité



02. Tu es si bien



03. Je ne peux pas continuer



04. Pleurs



05. Ramène-moi encore



06. Tout ce que tu veux



07. Trop de larmes



08. Tout au nom de l’amour



09. Votre Précieux Amour (Soul Version)



dix. Vous Amour Précieux



11. Je ne peux pas m’arrêter maintenant (version instrumentale)



12. Femme Trouble Blues



13. Restez avec moi



14. Oi (Instrumental)



15. Ne vous évanouissez pas



16. Snakes Down South (Démo inédite)

Disque 4 :

Cœur agité : évolutions

01. Coeur agité



02. Tu es si bien



03. Je ne peux pas continuer



04. Pleurs



05. Ramène-moi encore



06. Tout ce que tu veux

(feu rouge feu vert)

07. Trop de larmes



08. Tout au nom de l’amour



09. Ton Amour Précieux



dix. Je ne peux pas m’arrêter maintenant



11. Femme Trouble Blues



12. Restez avec moi



13. Oi (Instrumental)



14. Ne vous évanouissez pas

Disque 5 : Restless Heart : DVD-Vidéo

* Tout au nom de l’amour (Vidéo des fans)



* Tout ce que tu veux (Vidéo des fans)



* Tu es si bien (Clip musical)



* Coeur agité (Vidéo des fans)



* Trop de larmes (Clip musical)



* Ne vous évanouissez pas (Clip musical)



* Je ne peux pas continuer (diaporama acoustique)



* Coeur agité (Une vidéo avec les paroles)

Trilogie des Starkers

* Trop de larmes



* Je ne peux pas continuer



* Ne vous évanouissez pas

Dans les coulisses

* La fabrication du cœur agité



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).