Whitmarsh de retour en Formule 1 avec Aston Martin

Martin Whitmarsh est de retour en Formule 1 en tant que directeur général du groupe Aston Martin Performance Technologies, l’ancien directeur de l’équipe McLaren de retour dans le sport après une pause de près d’une décennie.

Après la F1, Whitmarsh est devenu directeur général du défi de la Coupe de l’America de Ben Ainslie. Il a quitté ce rôle en novembre 2017, mais reste dans un poste de conseiller. Il est également membre du conseil consultatif mondial de la Formule E.

Communiqué de presse d’Aton Martin :

Martin Whitmarsh a été recruté au nouveau poste de directeur général du groupe d’Aston Martin Performance Technologies.

Aston Martin Performance Technologies englobera les activités de Formule 1 de la marque et développera, appliquera et commercialisera également les capacités techniques et la propriété intellectuelle du Groupe, dans le but de fournir les meilleurs services d’innovation, d’ingénierie, de test et de fabrication à travers une variété des secteurs industriels clés.

Whitmarsh est surtout connu des initiés du sport automobile, des médias et des fans pour sa longue et fructueuse période chez McLaren, pour laquelle il a travaillé pendant 25 ans (1989-2014) à divers postes de direction, notamment celui de directeur général du groupe et directeur d’équipe de Formule 1 pendant six ans ( 2008-2014). Sous sa direction, McLaren a diversifié ses activités commerciales au-delà de son activité principale de Formule 1, en lançant McLaren Automotive et McLaren Applied Technologies.

Whitmarsh a joué un rôle de premier plan dans la victoire de plus de 100 Grands Prix de Formule 1 et de plusieurs championnats du monde de Formule 1, et a été au centre du développement de plusieurs champions du monde de Formule 1, dont Lewis Hamilton. Whitmarsh a également été président de la Formula One Teams’ Association pendant quatre ans (2009-2013).

Laurent Balade, Le président exécutif, Aston Martin Lagonda et Aston Martin Cognizant Formula One™ Team, a déclaré : « Je suis très heureux d’annoncer que Martin [Whitmarsh] nous rejoindra en tant que Group Chief Executive Officer de la nouvelle Aston Martin Performance Technologies, à compter du 1er octobre 2021.

“Martin assumera des responsabilités de haute direction et m’assistera et me soutiendra dans la définition de la nouvelle orientation stratégique d’Aston Martin Performance Technologies et de ses filiales, y compris l’objectif crucial de diriger la transformation de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™ en un championnat du monde de Formule 1. – organisation gagnante au cours des quatre à cinq prochaines années et en faire une entreprise d’un milliard de livres sterling sur une période similaire.

« Martin a connu une longue carrière couronnée de succès et de haut niveau, couvrant les secteurs du sport automobile, de l’automobile, de l’aérospatiale, de la marine et des énergies renouvelables. De plus, il est un vainqueur avéré en Formule 1. Il est donc la personne idéale pour travailler avec moi et notre équipe de direction afin de diriger et d’inspirer notre personnel vers le succès futur à la fois sur et hors piste.

Martin Whitmarsh, directeur général du groupe, Aston Martin Performance Technologies, a déclaré : « Je suis ravi d’avoir été nommé par Lawrence [Stroll] au poste de Directeur Général Groupe de la nouvelle Aston Martin Performance Technologies, à compter du 1er octobre 2021.

« Je connais et admire Lawrence depuis de nombreuses années, et j’ai toujours été extrêmement impressionné par son formidable sens des affaires et son ambition apparemment inépuisable. De même, j’ai toujours respecté la « Team Silverstone », si je peux l’appeler ainsi, qui a souvent frappé au-dessus de son poids sous ses diverses incarnations précédentes, et qui a maintenant le poids avec lequel frapper plus fort que jamais.

“Lawrence a l’intention d’Aston Martin Cognizant Formula One Team de remporter les championnats du monde de Formule 1, purement et simplement, et je ne l’aurais pas rejoint dans cette entreprise à moins d’être totalement convaincu que c’était un objectif tout à fait réalisable. Je sais ce qu’il faut pour gagner en Formule 1 et, inspiré par le leadership de Lawrence et soutenu par les compétences, la passion et la détermination de l’équipe, j’ai l’intention de faire tout mon possible pour m’assurer que notre équipe devienne l’opération gagnante que Lawrence est déterminé qu’il devrait l’être.

« Enfin et surtout, je suis très enthousiasmé par la formation de la nouvelle Aston Martin Performance Technologies, sous laquelle siègera Aston Martin Cognizant Formula One™ Team, et je suis enthousiasmé par la perspective de développer et d’appliquer nos capacités techniques. et la propriété intellectuelle en tant que nouvelle entreprise prospère et rentable.

Otmar Szafnauer, Le directeur de l’équipe et chef de la direction, Aston Martin Cognizant Formula One™ Team, a déclaré : « Martin [Whitmarsh] est un chef d’entreprise expérimenté et compétent, extrêmement performant pour McLaren en Formule 1, et je suis très impatient de travailler avec lui.

« Son rôle sera nouveau, pour établir et diriger une nouvelle extension de marque passionnante : Aston Martin Performance Technologies. Il englobera également la Formule 1.

“Nos ambitions sont de gagner dans tout ce que nous faisons et, malgré la portée croissante et la croissance future de nos activités hors piste, notre objectif de gagner en Formule 1 reste intact. L’arrivée de Martin me permettra de consacrer 100 % de mes énergies à faire d’Aston Martin Cognizant Formula One™ Team une machine à gagner.