Whitmer du Michigan s’isole de son mari après avoir été testé positif pour COVID-19

La gouverneure Gretchen Whitmer, la démocrate du Michigan, s’isolait de son mari mardi à l’intérieur de leur maison de Lansing après avoir été testée positive pour COVID-19.

Whitmer, 50 ans, a passé un test rapide et un test de laboratoire PCR, a déclaré son porte-parole à l’Associated Press. Elle ne présentait aucun symptôme.

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, s’adresse aux chefs d’entreprise, le lundi 20 décembre 2021, à Detroit. (AP Photo/Carlos Osorio, Fichier) ((AP Photo/Carlos Osorio, Fichier)

Son bureau a publié une déclaration selon laquelle toute sa famille, y compris Marc Mallory, son mari, avait été entièrement vaccinée et stimulée. Mallory a passé un test COVID-19 « après s’être senti sous le temps », a rapporté le Detroit News.

Le journal a rapporté que le Michigan, comme d’autres États, connaît une augmentation du nombre de cas. L’État a enregistré une moyenne de 12 247 infections sur sept jours et près de 4 000 adultes sont hospitalisés.

Un travailleur de la santé attache une perfusion intraveineuse à la main d’un patient pendant un traitement par anticorps monoclonal dans le parking du Wayne Health Detroit Mack Health Center à Detroit, Michigan. (Emily Elconin/Bloomberg via .)

« Le gouverneur Whitmer continuera à travailler avec les meilleurs experts médicaux et professionnels de la santé aux niveaux étatique et fédéral pour augmenter l’accès aux tests, sécuriser des traitements supplémentaires vitaux comme les anticorps monoclonaux et la nouvelle pilule Pfizer, et encourage toujours chaque Michigander à se faire vacciner et à porter un masque sécurisé. , comme un N95. Nous souhaitons au premier homme un prompt rétablissement et espérons qu’il se sentira bientôt mieux », a déclaré son bureau.

L’Associated Press a contribué à ce rapport