Whitmer, le médecin-chef de l’État en désaccord sur le mandat du masque scolaire .

Des indications d’une division sur la politique de pandémie au sein de l’administration Whitmer sont apparues mercredi alors que le directeur médical du Michigan a déclaré qu’elle avait recommandé à l’État d’imposer des mandats de masque scolaire à l’échelle de l’État – une recommandation que le gouverneur n’a apparemment pas suivie.

Les remarques du Dr Joneigh Khaldun semblaient en contradiction avec l’insistance du gouverneur Gretchen Whitmer selon laquelle elle suivait la science pour guider ses politiques COVID-19.

Whitmer a déclaré qu’elle prévoyait de laisser les directives sur les masques scolaires aux différents départements de santé des comtés et aux districts scolaires locaux, malgré les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour mettre en œuvre des mandats universels de masques dans les écoles du pays. Khaldun a indiqué qu’elle aurait préféré accepter la recommandation du CDC.

“J’ai recommandé que si un mandat de masque était en place et qu’il était suivi, cela réduirait probablement la propagation du COVID-19 dans les écoles”, a déclaré Khaldun aux journalistes.

Khaldun a ajouté que son poste était contraint de fournir des conseils en matière de santé publique, mais qu’il y avait “beaucoup d’autres choses” qui influençaient les politiques de Whitmer et de la directrice de la santé et des services sociaux du Michigan, Elizabeth Hertel, dont elle n’était pas libre de discuter.

Hertel, le patron de Khaldun, a déclaré que de nouvelles restrictions COVID-19 pourraient être introduites bientôt en réponse à un pic de cas de la variante delta.

Tori Sachs, directrice exécutive du Michigan Freedom Fund, a publié une déclaration après que les remarques de Khaldun ont été rendues publiques, accusant Whitmer de prendre des décisions dans son propre intérêt plutôt que de faire de la santé des résidents de l’État la priorité absolue.

“Pendant plus d’un an, la gouverneure Whitmer s’est concentrée sur les sciences politiques, les données de sondage et l’élaboration de règles qu’elle refuse de suivre”, a déclaré Sachs. “Aucun nouveau mandat ne devrait être imposé car ils ne sont soutenus par rien d’autre que la politique, qui a été au centre de Whitmer tout ce temps.”

“Maintenant vient l’admission du directeur médical en chef, le Dr Khaldun, que” beaucoup d’autres choses “ont influencé les décisions de Whitmer, mais le meilleur médecin de l’État a refusé de préciser ce que sont ces choses”, a ajouté Sachs. « Maintenant, le public entend un autre individu dans la pièce où il arrive que d’autres facteurs comme la politique jouent dans les restrictions de l’administration. »

Dans une interview accordée lundi à l’agence de presse MIRS, Hertel a déclaré qu’elle n’exclurait pas de nouvelles restrictions et a noté qu’une autre série de mandats et de fermetures à l’échelle de l’État pourrait être imminente. “C’est une décision qui doit être prise alors que le virus continue de se propager à travers l’État”, a déclaré Hertel.