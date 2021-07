Whitney Houston Hologram Las Vegas Show critiqué par les fans comme « moralement faux »

L’hologramme de Whitney Houston arrive enfin à Las Vegas. An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert, qui a fait une tournée au Royaume-Uni en février et mars 2020, s’ouvrira en octobre à Harrah’s Las Vegas. Bien que la tournée soit sanctionnée par la succession de Houston, les fans ont été horrifiés lorsqu’ils ont appris la nouvelle, l’un d’eux l’ayant qualifié de “moralement répréhensible”. Houston est décédé en février 2012 à l’âge de 48 ans.

Le spectacle présente une image virtuelle de Houston, aux côtés d’un groupe live, de choristes et de danseurs. Le projet est en préparation depuis 2019, lorsque la succession de Houston a annoncé un partenariat avec la société d’édition et de gestion Primary Wave, rapporte Variety. À cette époque, Primary Wave a pris une participation de 50 % dans les actifs du domaine et a commencé à travailler avec l’ancien directeur et belle-sœur de Houston, Pat Houston, pour planifier la tournée hologramme et sortir un album de morceaux inédits.

Les fans de Houston pourraient penser que l’idée est une exploitation, Pat Houston a affirmé que Houston aurait approuvé l’idée. Elle a affirmé avoir parlé d’une “tournée de concerts intime et débranchée” avec Houston en 2011. “Bien que Whitney ne soit plus avec nous, sa voix et son héritage vivront avec nous pour toujours”, a déclaré Pat Houston. “Une soirée avec Whitney est une autre chance pour nous de revivre et de célébrer le talent que nous avons eu la chance de recevoir pendant plus de trois décennies et nous sommes ravis d’apporter cette expérience musicale de pointe aux fans qui ont soutenu le phénomène de la culture pop. c’était Whitney Houston parce qu’ils ne méritent rien de moins.”

Je suis désolé, mais qui est-ce bordel ? pic.twitter.com/xkIF9BAIiB – S. Blackthorn Riddle (@Silvatiicus) 22 juillet 2021

L’hologramme a été créé par Base Hologram, qui a également produit des programmes d’hologrammes mettant en vedette feu Roy Orbison, Buddy Holly et Maria Callas. La setlist est principalement composée de tubes familiers de Houston, notamment “I Will Always Love You”, “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, “The Greatest Love of All” et “Higher Love”, note Forbes. Le spectacle devait à l’origine partir en tournée l’année dernière, mais les dates ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Le spectacle n’a terminé une tournée au Royaume-Uni qu’en février et mars 2020.

Encore une preuve que l’industrie du divertissement n’a plus aucune classe et aucun bordel à donner. Qui se soucie si le chanteur est mort? Transformez sa ressemblance en une fusion dystopique de Blade Runner rencontre @cfm_miku_en. Pour les personnes qui veulent encore être célèbres, est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine pour *ceci* ? – Solarpunk Communalist🌻☀️ 🏴 (@SCommunalist) 22 juillet 2021

Les billets pour An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert seront mis en vente le vendredi 23 juillet chez Ticketmaster.

Il n’y a jamais eu de moment plus approprié pour utiliser cette photo d’elle. Arrête ça. pic.twitter.com/RQ6YcrDYeQ – Tracy Edwards Ed.D (@tracyrenee70) 22 juillet 2021

Depuis la mort de Houston, le domaine a sorti plusieurs nouveaux albums. Des mois après sa mort, le plus grand album à succès I Will Always Love You: The Best of Whitney Houston est sorti. Une collection d’enregistrements live est sortie en 2014, et I Wish You Love: More from The Bodyguard est sorti en magasin en 2017.

Non. Juste non… Whitney a besoin de quelqu’un d’autre que Pat Houston pour s’occuper de son héritage ! C’est blasphématoire !!! – WhiskyBlu0425 (@blu0425) 22 juillet 2021

“Je ne peux même pas laisser les morts se reposer, c’est inutile et dégoûtant”, a écrit un fan. “PURE GREED! C’est fait par sa succession, sa propre famille. La rancune ne finira jamais. Tellement grossière et irrespectueuse”, a commenté un autre.

Mis à part les problèmes moraux évidents, qui VOULAIT réellement payer de l’argent pour voir cela ? – Scottmakingcents a trompé NYU et a obtenu son Master (@scotmakingcents) le 22 juillet 2021

“En tant que fan, et quelqu’un qui n’a jamais pu la voir jouer en personne, c’est toujours un HARD PASS. Laissez sa musique vivre, laissez son histoire être racontée, mais laissez cette légende reposer”, a écrit un autre. “Je sais que c’est l’avenir, mais ce n’est pas parce que nous pouvons le faire que nous devrions le faire. C’est juste moralement répréhensible.”

