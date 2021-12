Whitney Houston NFT établit le record des ventes les plus élevées sur Tezos Blockchain

Crédit photo : vague primaire

Une vente aux enchères de Whitney Houston s’est terminée, établissant un record pour le NFT le plus vendu sur la blockchain Tezos.

La Whitney Houston Collection était également la première fois qu’un domaine vendait un enregistrement inédit et inédit en tant que NFT. (Lisez notre explication sur les jetons non fongibles ici.) Le record de Whitney Houston NFT propose une démo de chanson complète que Whitney a enregistrée lorsqu’elle avait 17 ans. Le gagnant de l’enchère a désormais un accès personnel à l’enregistrement dans son OneOf Vault. , ainsi qu’une vidéo numérique créée par l’artiste Diana Sinclair.

Robert Dippold, président de la stratégie numérique pour Primary Wave Music, déclare que ce n’est que la première d’une longue série de baisses de NFT. « Cette première goutte NFT est l’une des nombreuses collections de Whitney Houston alors que nous continuons à raconter son histoire, en allant dans les coulisses et en utilisant du contenu inédit provenant des archives du domaine pour célébrer son soignant, sa musique et son talent. »

« Nous considérons la technologie blockchain et le marché NFT comme un excellent moyen de présenter et d’interagir avec les fans à un niveau plus significatif et plus profond pour présenter et intensifier les « moments » de la carrière d’un artiste et permettre ainsi au contenu de continuer à être distribué (et protégé ) parmi les fans.

Pat Houston, président et chef de la direction de The Estate of Whitney E. Houston, a déclaré que le choix de l’artiste pour le NFT était également important.

« Whitney avait 17 ans lorsqu’elle a enregistré la chanson. Les deux [Whitney and artist Diana Sinclair] venir de Newark; les deux ont le même deuxième prénom. Whitney avait le désir de toujours aider les autres à s’aider eux-mêmes, en particulier les jeunes.

«Elle a créé la Whitney Houston Foundation en 1989 et elle organisait chaque année des événements centrés sur les jeunes. C’était donc une évidence lorsque nous avons été présentés à Diana. Le timing est primordial, et c’était le bon moment.

La première goutte de la collection Whitney Houston NFT s’est vendue en moins d’une minute.

Les 300 NFT de niveau OR ‘Whitney’s Prom’ se sont vendus, générant jusqu’à présent 1,1 million de dollars de ventes. Une partie du produit de la vente aux enchères ira directement à la Whitney E. Houston Foundation. Primary Wave a choisi OneOf comme partenaire NFT, qui opère sur la blockchain Tezos.

Tezos est différent des autres blockchains NFT (comme Ethereum) en ce qu’il repose sur un protocole de consensus de preuve de participation. Cela permet aux utilisateurs d’éviter des frais de gaz élevés, et OneOf peut créer de nouveaux NFT en utilisant deux millions de fois moins d’énergie que l’équivalent Ethereum. Les artistes utilisant OneOf peuvent également répertorier leurs œuvres sans aucun frais de frappe.