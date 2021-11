Whitney Port est enceinte mais dit que les choses sont « touch and go »

Port de Whitney a des nouvelles de bébé pour les fans.

La star de télé-réalité et podcasteur de 36 ans, qui partage déjà un fils de 4 ans Fiston avec mari Tim Rosenman, a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle attendait de nouveau lors de l’épisode du 3 novembre de sa populaire série « Reacting to The Hills » sur sa chaîne YouTube. Elle et Rosenman ont expliqué dans la description de la vidéo de 36 minutes qu’ils étaient « émotionnels » pendant le tournage parce qu’ils venaient de recevoir des nouvelles troublantes au sujet de la grossesse, mais avaient depuis eu un rendez-vous chez un autre médecin et ils « ont entendu le rythme cardiaque et ont vu un embryon, à tout le monde. surprendre. «

Dans la vidéo, Port – qui a déjà fait deux fausses couches et une grossesse chimique – a déclaré aux téléspectateurs qu’elle s’était récemment sentie « énervée et dépassée » par la situation. À l’époque, Port a déclaré qu’elle en était à sept semaines, mais son médecin l’a récemment informée que sa dernière grossesse pourrait probablement être « une autre malsaine ».

Comme l’a expliqué un port en larmes, « C’est une partie tellement importante de nos vies en ce moment et cela affecte tout, comme physiquement et mentalement et tout ce que nous faisons, et donc c’était juste comme une opportunité de le partager parce que je ne pouvais pas simplement asseyez-vous ici et continuez ma vie et ne la partagez pas. »