Whitney Port et d’autres stars partagent leurs luttes contre la fertilité

Ce fut un long chemin vers la parentalité pour Chrissy Teigen et John legend. « Vous entendez des histoires sur le fonctionnement de la FIV du premier coup, mais vous entendrez beaucoup plus d’histoires sur le moment où cela prend quelques fois », a déclaré le top model. New York Magazine’s The Cut en avril 2018. «La nôtre n’a pas fonctionné la première fois et c’était dévastateur.»

Parfois, le Envie: affamé de plus L’auteur du livre de cuisine s’est demandé si elle avait fait quelque chose de mal. «Je me souviens avoir pensé: ‘Oh, j’étais trop debout, et c’est pourquoi.’ Vous cherchez simplement quelque chose à blâmer, en particulier vous-même », a révélé Teigen.

Mais à la fin, la FIV a fonctionné. Teigen et le chanteur de R&B ont accueilli sa fille Luna en avril 2016 et son fils Miles en mai 2018.

