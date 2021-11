Whitney Port parle d’avoir un autre bébé après une fausse couche

À la suite d’une perte dévastatrice, Port de Whitney essaie de le prendre un jour à la fois.

Le 17 novembre, l’alun de Hills a déclaré qu’elle avait subi une fausse couche, deux semaines après avoir dit aux fans qu’elle attendait à nouveau avec son mari. Tim Rosenman. Cependant, à l’époque, elle a noté que son médecin avait prévenu que la grossesse pourrait être « malsaine ». Dans l’épisode du 23 novembre de son podcast Dear Media, With Whit, la star a expliqué tout ce qu’elle a en tête, y compris les futures conversations sur le fait d’avoir un deuxième enfant après avoir subi deux fausses couches et une grossesse chimique.

« Aujourd’hui, nous avons découvert comme conclusion finale que la grossesse était et n’est pas viable. Il n’y avait pas de battement de cœur », a-t-elle déclaré aux auditeurs. « Je suis allé chez le médecin aujourd’hui toute seule, en fait. Je ne pensais même pas qu’il y avait une possibilité de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas pourquoi. J’avais l’impression d’avoir beaucoup d’espoir d’apprendre que le bébé avait doublé taille la semaine dernière et j’avais juste l’impression que ce n’était qu’à partir d’ici. «

Elle a poursuivi: « Il a regardé l’échographie et m’a regardé et a haussé les sourcils et juste secoué la tête, et à ce moment-là, je savais juste, et c’était comme le jour de la marmotte, comme, juste le sentiment de chagrin est trop famille. »

Alors que son médecin lui a dit que « ce n’est qu’un ensemble de circonstances vraiment malchanceuses », si elle veut retomber enceinte, Port a déclaré qu’il lui avait conseillé de consulter un spécialiste de la fertilité pour faire « des embryons sains afin que nous n’ayons pas à y aller à travers ce processus à nouveau. » Port et Rosenman sont parents d’un fils de 4 ans, Fiston.