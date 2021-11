Whitney Port partage qu’elle a subi une perte de grossesse

La fondatrice de COZeCo a déclaré que son médecin l’avait informée que la grossesse pourrait être « une autre malsaine ».

Une Whitney en larmes a expliqué qu’il était difficile de ne pas savoir si la grossesse fonctionnerait.

« C’est une si grande partie de nos vies en ce moment et cela affecte tout », a-t-elle partagé, « comme physiquement et mentalement et tout ce que nous faisons, et donc c’était juste comme une opportunité de le partager parce que je ne pouvais pas simplement m’asseoir ici et continuer ma vie et ne pas la partager. «

Elle a poursuivi: « J’ai vraiment peur pour moi-même et ma confiance et mon estime de soi et ce que cela signifie pour cela, et aussi pour ne pas pouvoir donner à cette famille ce que je pense être le meilleur pour elle. Les émotions sont évidemment très compliqué. Je me sens toujours très, très enceinte.

Le mari de la star a offert son soutien en disant à Whitney : « Je n’ai pas l’impression que vous nous avez déçus et nous découvrirons comment nous ajoutons à notre famille et à quoi cela ressemble quand le moment sera venu. »