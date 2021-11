La star de Hills a révélé qu’elle en était à 7 semaines, mais son médecin est « pessimiste » à propos de la grossesse.

Whitney Port et son mari Tim Rosenman attendent actuellement un autre enfant ensemble, mais dans une vidéo déchirante publiée sur leur page YouTube, elle a partagé que c’était « probablement une autre grossesse malsaine » pour le couple.

Alors que les deux sont parents d’un fils de 4 ans, Sonny, ils ont perdu trois autres grossesses dans le passé.

Normalement, les deux réagissent aux épisodes de la série originale de « The Hills » sur leur chaîne YouTube – mais la vidéo de cette semaine a commencé un peu différemment, Port expliquant pourquoi elle a été « un peu plus épuisée et dépassée ces derniers temps ».

« Je suis actuellement enceinte de 7 semaines, ce qui est censé être évidemment très excitant, et cela a duré jusqu’à hier », a-t-elle commencé, s’étouffant en parlant. «Je suis allée chez le médecin et je l’ai surveillée, à cause de mes antécédents de fausses couches. J’ai eu deux fausses couches et une grossesse chimique. Et tout allait bien jusqu’à hier.

«Je suis allé chez le médecin et il a fait une échographie. Quoi qu’il se passe là-bas, ce n’était pas là où c’était censé être la semaine où je suis », a-t-elle déclaré, avant de créditer son médecin d’être « incroyable, sensible » et doux.

« Il a dit qu’il était pessimiste à propos de cette grossesse, puis il m’a dit de faire une prise de sang », a-t-elle déclaré, partageant que son médecin s’attendait à ce que ses chiffres baissent et ajoutant qu’elle avait une autre échographie prévue pour lundi prochain.

«Mais la morale de l’histoire est qu’il s’agit probablement d’une autre grossesse malsaine. C’est une partie tellement importante de nos vies en ce moment, et cela affecte tout, physiquement et mentalement et tout ce que nous faisons », a-t-elle poursuivi. « Donc, c’était juste comme une opportunité de le partager, parce que je ne pouvais pas rester assis ici et continuer ma vie sans la partager. Et je sais qu’il y a probablement tellement de gens qui ont dû faire face à cela. »

Port a poursuivi en disant qu’elle était « extrêmement reconnaissante » pour l’enfant qu’ils ont, ainsi que pour le fait qu’ils « s’ont l’un l’autre » et que « tout est vraiment merveilleux » dans leur monde.

« Mais j’ai vraiment peur pour moi-même et pour ma confiance et mon estime de soi et ce que cela signifie pour cela », a-t-elle poursuivi. « Et aussi pour ne pas être en mesure de donner à cette famille ce que je pense être le meilleur pour elle. Je suis, ouais, les émotions sont évidemment très compliquées.

Notant qu’elle se sentait toujours « très, très enceinte » et ressentait la faim et les douleurs qui accompagnent le fait d’avoir un bébé à bord, Port a ajouté qu’elle, « évidemment », ne sait pas « ce qui se passe dans mon corps ».

« Je n’ai pas l’impression que vous nous avez déçus », la rassura son mari, « et nous découvrirons comment nous ajoutons à notre famille et à quoi cela ressemble quand le moment sera venu. »

Alors que les deux s’embrassaient en larmes, Whitney a ajouté qu’ils « résoudraient le problème ensemble ».

Après avoir décidé de continuer avec leur récapitulation – avec Port disant que regarder l’épisode était en fait une grande « distraction » pour elle en ce moment – ​​elle a encore une fois remercié tous ses fans d’avoir « été une communauté si solidaire » pour elle et d’avoir « permis moi l’espace pour être ouvert et honnête sur les choses.

Elle a promis: « Nous vous tiendrons au courant du voyage. »

