Whitney Port, star de ‘The Hills’, souffre d’une perte de grossesse

Whitney Port a subi une perte de grossesse près de deux semaines après avoir partagé qu’elle était enceinte de sept semaines avec ce qu’elle craignait être « une autre grossesse malsaine ». La star de Hills a annoncé mercredi sur Instagram et YouTube qu’elle et son mari Tim Rosenman avaient perdu le bébé, apprenant la nouvelle déchirante mardi.

« Je suis tellement triste de le dire, et certains d’entre vous ont peut-être regardé notre dernier épisode sur YouTube, mais nous avons perdu le bébé », a écrit Port sur son histoire. « Nous l’avons découvert hier, je ne sais même pas vraiment quoi dire ici. J’ai enregistré un journal verbal complet de toutes mes pensées et émotions hier soir que je publierai sur mon podcast la semaine prochaine. »

« J’envoie tout mon amour à ceux d’entre vous qui s’occupent de ça en ce moment. Et je ne veux pas être insensible en faisant la lumière sur ça, mais le verre à moitié plein – je ne me sens plus physiquement complet, » elle a continué. Port a connu des pertes de grossesse dans le passé, partageant en juillet 2019 et en janvier 2021, elle avait subi des fausses couches. Port et Rosenman – qui partagent également leur fils de 4 ans Sonny – ont été ouverts sur leur parcours de fertilité, annonçant le 3 novembre que l’alun de MTV était enceinte, mais que les choses n’allaient pas bien.

Elle a poursuivi que dans son échographie la plus récente à l’époque, « ce qui se passait là-bas n’était pas là où il était censé être donné la semaine où je suis ». Mercredi, Port et Rosenman ont partagé dans une mise à jour YouTube que le médecin n’avait pas entendu de battement de cœur lors de leur examen de huit semaines et de quatre jours.

Port a expliqué en larmes que si « la semaine dernière, le bébé avait doublé et qu’il avait entendu le rythme cardiaque », lorsqu’ils y sont allés cette semaine, « il n’y avait pas de rythme cardiaque ». Elle a poursuivi que le médecin « a dit que c’était fait – que quand j’ai eu cette échographie, il semblait qu’il n’y avait pas d’embryon à l’intérieur et que le sac vitellin était mince. C’était peut-être un signe qu’il n’était pas sain depuis le début. » Le médecin de Port a suggéré qu’elle et son mari fassent des tests de fertilité, car « l’idée de ne pas avoir de deuxième enfant est trop douloureuse à supporter », a-t-elle déclaré.