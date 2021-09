Whitney Rose, star de « Real Housewives of Salt Lake City », fait face à de violentes allégations de racisme après cette interview

La star de Real Housewives of Salt Lake City, Mary Cosby, traite sa co-star Whitney Rose de raciste. Cosby est bouleversé par les commentaires que Rose a faits à son sujet lors de la récente interview de Rose avec “Housewives Nightcap” d’Access Hollywood. Rose prétend que Cosby ne lui parle pas actuellement. Rose veut des réponses pour savoir si l’église de Cosby est ou non une secte, ce qui est une grande partie du scénario de Cosby cette saison.

“Mary ne veut pas me parler donc je n’ai malheureusement pas l’occasion de lui en parler”, a déclaré Rose. “C’est le genre d’ami que je suis. J’éteindrai les incendies et fermerai la porte en disant : ‘Fille, qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi disent-ils ça ?’ Mais, elle ne me permet jamais d’avoir la conversation.

Cosby n’a apparemment pas apprécié les commentaires de Rose et s’en est pris à sa co-star sur Twitter, la qualifiant de raciste. “Oui, elle est raciste, je l’ai dit raciste ! Comme sa cousine”, a tweeté Cosby, faisant référence à la cousine de Rose et à une autre co-star des RHOSLC, Heather Gay. “Tu es une telle menteuse ! Whitney Rose. Tu sais que tu ne me parles pas ! Avec ta tête branlante ! Humilie-toi !”

Elle a poursuivi avec un autre tweet, accusant Rose de profiter d’autres femmes. “Whitney Rose… doit s’inquiéter de [sic] les femmes dont elle a profité dans les toilettes de la dame une nuit dans un club “, a-t-elle écrit. ” Parlez de votre vérité, menteur. “

Rose semble indifférente, tweetant en réponse à Cosby. “Je ne réponds pas aux accusations folles ou sans fondement. Puissions-nous tous essayer un peu plus fort de diriger avec amour.”

Cosby elle-même a été accusée d’avoir fait des commentaires racistes. Sa camarade de casting Jen Shah a prétendu que Cosby lui avait dit hors caméra; “Si je vais dans un 7-11 et que je vois des Noirs, je vais dans un 7-11 différent.” Cosby a nié cela, affirmant que Shah “a déformé ses paroles”. “J’ai dit que j’avais peur [of] quand les gars se tiennent devant un dépanneur », a déclaré Cosby lors de la réunion de la saison 1.

Cosby a également admis qu’elle était attirée par les hommes noirs à la peau plus claire. La conversation a eu lieu lors des retrouvailles de la saison 1. Elle a dit à Bravo honcho Andy Cohen: “Mon goût pour les noirs – ce n’est pas mon goût… ma préférence est pour les gars plus légers. Cosby a dit que beaucoup de ce qu’elle dit est mal interprété, ajoutant: “Je dois améliorer la façon dont je transmets les choses … La façon dont je dis les choses peut paraître [as] offensive. Je pense que toutes les couleurs de noir sont belles et j’en suis fier et je suis fier de ma culture.”